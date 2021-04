„Pořád je to otevřená záležitost. Není tak vyloučená žádná možnost, jakým způsobem bude Tomáš s námi spolupracovat,“ nespecifikoval zkušený kouč, jak dopadne setrvání 41letého beka.

Sdílnější však už byl ohledně dalších záležitostí, které se týkaly přípravy na novou extraligovou sezonu. „Udělali jsme nějaké testy, hráčům řekli, jaký máme nejbližší program letní přípravy, co nás čeká a co chceme zvládnou,“ odtajnil Svoboda, který téměř mohl počítat s plnou účastí svých svěřenců.

„Trénink v počtu pětadvaceti lidí absolvovali v podstatě všichni ze současného kádru. Chyběl pouze Dan Gazda, který je na nároďáku,“ zmínil 23letého obránce, jenž bojuje o světový šampionát v Lotyšsku.

Nejproduktivnější obránce Beranů ve výběru kouče Filipa Pešána o víkendu „přežil“ první vyřazování a dál se tak připravuje s reprezentačním týmem. „Jsme rádi, že Dan se tam drží a může nabrat zkušenosti z nejvyšší úrovně. Až se vrátí, tak se domluvíme, aby měl volno a zapojil se s námi do přípravy,“ přiblížil lodivod zlínské lavičky.

Robert Svoboda by i včele s Danielem Gazdou měl mít téměř identický počet hráčů jako v uplynulém ročníku. „Co se týče rozsahu, tak kádr bude hodně podobný, v předchozích letech nebyl o moc širší,“ poukázal na předchozí extraligové ročníky.

„V přípravě máme i mladíky z juniorky. Kdyby nás náhodou potkal nějaký výpadek, tak věříme, že budou schopni jej eventuálně zacelit,“ vkládá důvěru do nadějných hráčů, kterými jsou Adam Burian (17 let), Šimon Frömel (17), Lukáš Chludil (17) a Dominika Luža (19). Kromě nejmladšího člena a jediného obránce zmíněného kvarteta Buriana už všichni zapsali extraligový start.

Berani naopak do příští sezony už nebudou moci počítat se službami Davida Noska, Dalibora Řezníčka, Jana Dufka, Jakuba Hermana a Jiřího Ondráčka. Noví hráči se s týmem začnou připravovat od příštího týdne. Nejen dosud nezveřejněné posily budou mít delší přípravu.

„Není to ani kvůli tomu, že jsme uplynulou sezonu skončili brzy. V červenci však chceme mít krátkou pauzu mezi suchou přípravou a ledem, abychom na něj lépe navázali,“ přiblížil Svoboda, který svým svěřencům naordinoval suchou přípravu do 9. července. Na ledě by poté Berani měli pravidelně pobývat od posledního červencového pondělí - 26. července.

„Pauza mezi dvěma přípravami nemusí být tak dlouhá. Bude stačit, aby si hráči odpočinuli, měli osobní volno s rodinou. Nemá to žádnou souvislost s tím, že by loňský model byl špatně nastavený. Přípravy z předchozích let se osvědčily,“ věří zaběhlým trendům.

Novinka by se přesto dostavit měla – hráči by si suchou přípravu měli jednou týdně zpestřit přímo na kluzišti. To se však prozatím odkládá. „Na ledě nyní nic pilovat nebudeme, ve Vyškově není k dispozici. Věříme, že v nejbližší době to povolí a podaří se nám to začlenit do přípravy tak, jak jsme si to vymysleli,“ přeje si trenér Beranů.

Klasické tréninky však v tomto případě nečekejte. „Měli bychom trénovat činnosti, které nás trápily - zakončování, střílení branek, individuální či technické dovednost hráčů,“ přiblížil Robert Svoboda.