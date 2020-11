Hlavní trenér Zbyněk Mařák, který od pátku 20. listopadu vypomáhá i na střídačce extraligového áčka beranů, je však se svými svěřenci každý den prostřednictvím ,,videokonferencí“ v kontaktu.

Jak se Vaši svěřenci v dlouhé neplánované pauze udržují v kondici?

Protože nemůžeme trénovat na ledě, ani na suchu, tak se připravují individuálně. Aby byli po fyzické stránce připravení na tréninky a hlavně aby mohli hrát zápasy hned, jak podzimní ,,lockdown“ skončí, tak dostávají prostřednictvím klubového informačního systému náměty na tréninkové jednotky.

Jakým způsobem jste s hráči v kontaktu?

Po skončení jejich každodenní distanční výuky se s nimi pravidelně každý den potkáván na ,,videokonferencích“. Jejich prostřednictvím spolu jak individuálně, tak i skupinově komunikujeme. Pracujeme také na technicko-taktické stránce. Kluci dostávají videa z jednotlivých zápasů, které jsme už odehráli. Prostřednictvím videi pak rozebíráme jednotlivé herní situace, individuální akce, ale i chyby.

Jak Vy trávíte dlouhý čas bez hokeje?

Pravidelně chodím na trenérské tematické vzdělávací schůzky, které pořádá zlínský klub. A od pátku 20. listopadu dočasně působím jako záskok za hlavního kouče Roberta Svobodu, který měl pozitivní test na Covid – 19, na střídačce extraligového áčka beranů.

S jakým cílem šli hokejoví junioři Zlína do letošní sezony?

Na předsezonním mítinku si mužstvo stanovilo jasný cíl a to vyhnout se v Juniorské lize akademii zápasům o záchranu. Spokojení bychom byli s postupem mezi 12 nejlepších týmů.

Jak se sezona zatím vyvíjí?

V několika duelech jsme se nevyhnuli slabším pasážím. A to nás stálo dobré výsledky. V těchto střetnutích ale mužstvo i za nepříznivého stavu bojovalo až do konce všech zápasů. To svědčí o velkém charakteru hráčů v týmu. Za to bych chtěl moje svěřence pochválit.

Které zápasy se Zlínu zatím nejvíc povedly?

Byla to výhra v Kladně 6:2. V tomto duelu jsme hráli disciplinovaně, proměňovali jsme šance a spolehnout jsme se mohli i na gólmana Synka. Povedlo se nám i domácí utkání se Slavii Praha, kterou jsme zdolali 5:2. Vítězství nad Pražany se však nerodilo lehce. V první třetině byl soupeř lepší. V této pasáži střetnutí nás podržel brankář Šarman. Od druhé části jsme se ale dokázali prosazovat z předbrankového prostoru. Herně jsme zvládli i souboj na ledě Sparty Praha. Přestože jsme toto střetnutí prohráli 3:4, tak jsme v něm podali velmi dobrý výkon. S favorizovanými Pražany jsme po celých šedesát minut hráli vyrovnanou partii.

V kterých utkáních se zlínskému celku nedařilo?

Nevydařil se nám začátek sezony. V 1. kole jsme prohráli v Českých Budějovicích 1:3, ve 2. kole jsme si připsali porážku v Salzburgu 1:4. V těchto zápasech jsme s oběma soupeři drželi krok pouze v jedné ze tří třetin. A to na dobré výsledky nestačilo. Na jihu Čech a v Rakousku nám chyběl pohyb, nasazení a větší důraz. Vůli porvat se o body mělo jenom několik hráčů. Ostatní se k nim nepřidali. S některými hráči jsme si proto promluvili a po menších korekturách v sestavě se s přibývajícími koly náš herní projev i výkony zlepšovaly. Dostavily se i lepší výsledky.

Jaký jste předváděli hokej?

Snažili jsme se hrát agresivně a být aktivní na kotouči. Záměrem také bylo napadat rozehrávku soupeřů a rychle otáčet hru ve středním pásmu. Po svých svěřencích jsem rovněž chtěl, aby byli důslední v obranné třetině. Někdy se nám to dařilo víc, někdy méně.

Jak bude probíhat příprava po uvolnění vládních opatření?

Doufám, že budeme trénovat jako dřív. To znamená, že bude tréninkový proces probíhat na ledě i na suchu. Kolik tréninkových jednotek do restartu Ligy akademii stihneme, to ale nevím. Myslím si však, že vzhledem k nabitému zápasovému kalendáři moc času na přípravu nebude. Samozřejmě to není ideální. Podmínky ovšem budou pro všechny týmy stejné. Vymlouvat se na nic nebudeme.

Na co se v přípravě zaměříte?

Na nácvik taktických variant a součinnost jednotlivých formací.

Co ještě budete po svých svěřencích vyžadovat?

Chci, aby hráči měli v hlavách svůj cíl a aby věděli, jaká cesta k němu vede. To znamená, aby si hlavy zase nastavili do soutěžního režimu a začali pracovat jako tým.

Jaký máte se zlínským mužstvem cíl ve zbytku sezony?

Ten zůstává stejný, jako na začátku sezony. Postoupit do dvanáctičlenného play off. Postupně se s asistenty Leonem Wesleym a Petrem Leškou budeme také zaměřovat na hráče, kteří i v příští sezoně ještě budou hrát v kategorii juniorů. Pozvolna budeme pracovat na tvorbě mužstva pro další sezonu. Ta už bude pravděpodobně sestupová.

Jaký je Váš názor na koronavirus?

I když jsem tuto nemoc s jenom lehčím průběhem prodělal, tak tento nebezpečný vir nezlehčuji a beru ho vážně. Myslím si však, že by se pozornost měla víc zaměřit na lidi z rizikových skupin. Aby se tito lidé víc ochránili. Také si myslím, že kdyby všichni lidé dodržovali doporučená a nařízená opatření kvůli koronaviru, tak by nemuselo docházet k tolika omezením.