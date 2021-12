Ševci lídra letošního ročníku juniorské extraligy překvapili už po osmadvaceti vteřinách, když se pojedenácté v sezoně prosadil Dominik Luža. 19letý útočník navíc ve druhé třetině navýšil skóre na 2:0, díky čemuž dal domácím ještě větší klid na hokejky. „Podal výborný výkon, nerad bych však vyzdvihoval jedince. Celé mužstvo předvedlo skvělou hru,“ mnul si ruce 53letý kouč.

Západočeši se nevzdali, domácí mužstvo i díky přesilovým hrám několikrát uzamčeli v obranném pásmu. „Vyplynulo to ze situace. Plzeň má v kádru hodně hráčů z ročníku 2002, jsou výborně silově připraveni. Museli jsme být chytřejší, hráli jsme spíše na protiútoky. Soupeře jsme se snažili překvapit, což se nám podařilo.“

Ke konci prostřední části se do samostatného úniku dostal druhý nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec zlínské juniorky Šimon Frömel, rychlé zakončení však třetí trefu Beranů nepřineslo.

Hostům se v závěrečném dějství podařilo snížit v oslabení, dvoubrankové vedení domácím v závěru šestnácté minuty vrátil Lukáš Heš. O půl minuty později to ale znovu bylo o jediný gól. „Byla škoda, že jsme tak brzy po vstřelené brance inkasovali, mohli jsme to dohrát více v klidu. K této kategorii patří, že góly padají v rychlých sledech,“ ví dobře někdejší asistent prvního týmu Zlína.

Rozhodující trefu minutu a půl před koncem vstřelil tříbodový obránce Tadeáš Talafa. Berani se po výhře mohli posunout do TOP 10. „Kluky těžké uzemnit nebude, radost i smutek trvá do půlnoci. Jdeme si za svým cílem, chceme být v nejlepší dvanáctce,“ poukazuje na rozdělení týmů po základní části na dvě poloviny. Elitních dvanáct mužstev bude hrát Část vítězů, zbývající osmičku čeká Část poražených, přičemž do druhé nejvyšší soutěže přímo sestoupí šest mančaftů.

Mladí Berani nezískávají zkušenosti pouze v mládežnickém hokeji. Během letošní sezony si už trio juniorů zahrálo v Tipsport extralize, konkrétně Lukáš Chludil, Šimon Frömel a Tadeáš Talafa. „Teď v pauze spousta kluků trénovala s prvním mužstvem, spolupráce s Lubošem (Luboš Jenáček, hlavní trenér "A" Beranů - pozn. red.) je na výborné úrovni,“ těší Juraje Juríka.