Ve 12. minutě to už bylo 2:0. A nemohl u toho být nikdo jiný než kapitán Valachů Jonák, který se proti ševcům trefil také ve třetím letošním zápase. Hosté hráli ve zbytku třetiny ve velké pohodě, další gól však nepřidali. „První třetina nebyla z naší strany optimální, byli jsme zbytečně ustrašení. Myslel jsem si, že budeme lépe nastaveni, což de facto rozhodlo. Dostali se do vedení, uklidnili se,“ ohlédl se za první dvacetiminutovkou lodivod zlínské lavičky Miloš Říha mladší.

Berani se probrali až ve druhé třetině. Především díky trefě Zbořila, který ještě před polovinou utkání snížil na 1:2. Když při svém debutu udeřil Sedlák, byli ševci na nohou. „Vrátili jsme se do zápasu, mohli jsme to otočit i na 3:2,“ posteskl si Říha.

Vsetín ovládl i třetí derby sezony. Hattrickem zazářil kapitán Jonák

Bylo tomu skutečně tak. Jenže se tak nestalo. Berani měli nápor, vynutili si početní převahu. Pouhé tři vteřiny po zahájení přesilovky ale zbytečně fauloval Illéš.

Za 68 vteřin se Vsetín radoval potřetí. Podruhé u toho byl Jonák. Ve hře čtyř proti čtyřem. „Vytvořili jsme si tlak, netrefili jsme střelu ze slotu. Došlo tam k vyloučení, inkasovali jsme po chybě,“ zlobil se Miloš Říha.

Třetí dějství zprvu nepřineslo žádné větší vzrušení, domácí však na soupeře postupně začali vytvářet tlak, vsetínské jasně přestříleli. Bylo to však málo. V čase 56:42 potřetí v zápase skóroval Jonák. „Dlouho jsme čekali než se po operaci dostane do formy. Vyplatilo se nám to. Má skvělý přístup do kabiny. Že mu to padá se Zlínem je fajn, celkově s ním ale panuje stoprocentní spokojenost,“ chválil vsetínského kapitána hlavní kouč hostů Jiří Weintritt.

Jonák si na sebe hattrickem upletl bič: Asi jsem to měl napsané v knížce

„Ve třetí třetině jsme se snažili udělat maximum – měli jsme optický tlak, stříleli jsme. Pak jsme udělali chybu a z brejku dostali gól. Je to obrovské zklamání, nebyli jsme horším týmem. Výsledek je krutý,“ smutnil domácí trenér Říha.

Zatímco zlínští pod jeho vedením prohráli také třetí soutěžní zápas, hokejisté Vsetína vyhráli už deváté utkání za sebou. Po nedělním duelu jsou Valaši první.

Weintritt přesto zůstává ostražitý. „Máme vítěznou šňůru, nemůžu ale říct, že jsme úplně herně spokojeni,“ připouští zkušený kouč. „Něco budeme řešit, máme to v hlavě. Čekám, až se vrátí vedení, na mančaftu budeme dále pracovat. Hledáme i gólmana. Max (Žukov) měl dvakrát stejné zranění,“ poukázal na bývalého brankáře Jihlavy, který proti Zlínu nastoupil po měsíční absenci.