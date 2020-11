„Měli jsme výborný pohyb, hodně jsme bojovali a navázali tak na dvě třetiny z Brna, kde to z naší strany už bylo slušné. Z vyrovnaného zápasu jsme naštěstí odskočili,“ těšilo Honejska.

Zkušený útočník se podílel na všech gólech, kdy domácí Jiří Patera pobýval v brance. Závěrečnou trefu Pavel Kubiš poslal do prázdné svatyně.

„Při gólech jsem měl trochu štěstí,“ usmíval se hrdina zápasu.

„Během úvodní trefy se to tam odrazilo od brusle. Navíc to byla první trefa Larryho (Matyáše Hamrlíka – pozn. red.) v extralize. Měli jsme z něj obrovskou radost!“

Rovněž další dvě branky nebyly zcela tradiční. Při trefě na 2:1 ve středním pásmu skvěle vybojoval puk a poslal ho Jiřímu Karafiátovi. „Když jsem přihrával, tak to bylo taky zásluhou teče. A třetí gól? Ten byl komický,“ smál se Honejsek.

Zkušený útočník po přihrávce Jakuba Šlahaře „vykoupal“ brankáře Pateru, do odkryté klece však neskóroval.

„Trochu mi do toho brnkli. Myslel jsem, že mám více času, za mnou však už byli obránci. Očko (Zdeněk Okál – pozn. red.) zpoza branky naštěstí neodjel a dal to Šlahymu (Jakub Šlahař – pozn. red.), který vstřelil skoro do prázdné,“ radoval se 29letý forvard.

Jeden z tahounů týmu byl především nadšený, že Berani dokázali navázat na poslední dvě třetiny z Brna.

„Chceme v tom nadále pokračovat. Na krásu v současné době příliš hrát nemůžeme,“ uvědomuje si Honejsek ztráty spoluhráčů. Mezi nimi chybí obránce Tomáš Žižka, Jakub Ferenc. Z útočníků se do hry vinou zranění nemohli zapojit Jan Dufek, Tomáš Fořt nebo Štěpán Fryšara.

Antonín Honejsek si naopak pochvaluje spolupráci s dosavadním trenérem Beranů Zbyňkem Mařákem.

„Jsem rád, že jsem ho poznal. V době první vlny koronaviru jsem sledoval jeho zápasy v dresu Vsetína. Jde vidět, že byl to vynikající hokejista. Dobře mezi nás zapadl,“ tvrdí autor dvanácti kanadských bodů v letošním roce extraligy.

Nejen Berani vinou nedávného pozastavení extraligy musí dohánět zápasové manko. Během posledních 16 dní odehráli 8 duelů.

„Myslím si o tom své. Nejsem úplně přesvědčený, že všichni dodržovali nařízení vlády. Na ledě to jde poznat,“ domnívá se Honejsek.

„Vidím to sám na sobě, kondice není úplně ideální, rychle dochází síly. Určitě se ale na to nemůžeme vymlouvat, každý zápas musíme hrát na doraz. Tělo si vše postupně zvykne,“ věří.

Odchovanec prostějovského hokeje byl v uplynulých dnech spojovaný s odchodem do Pardubic, více by se však k tomu nechtěl vyjadřovat.

„Momentálně máme snad devět zdravých útočníků, což je hodně málo. Tato otázka není na pořadu dne,“ dodává.