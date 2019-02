Třetí prohru v řadě si z Třince odvezli hokejisté PSG Berani Zlín. Po porážkách s Olomoucí a Kometou Brno nestačili ani na Oceláře.

Berani bez potrestaného Okála a zraněného Noska soupeře potrápili, přesto se domů vrací s prázdnou a Třinec se vrátil po výhře do čela extraligové tabulky. Zlín zůstává jedenáctý s mankem tří bodů na desátý Litvínov.

Extraligovou premiéru si naopak odbyl syn zlínského trenéra Matyáš Hamrlík, který s číslem 91 strávil na ledě necelé čtyři minuty.

Do vedení šli v 9. minutě domácí trefou Polanského, který zvedl kotouč nad Kašíkův beton. Ten samý hráč pak ve 12. minutě trefil tyč.

Zlín vyrovnal po střele Gazdy, kterou Hrubec vyrazil na Kovarčíka, od něj se kotouč odrazil za brankovou čáru. Minimálně do tří šancí v první části se dostal Kubiš, jenže ani samostatný únik v závěru první třetiny neproměnil.

Ve 23. minutě Oceláři pět vedli po přesilovkovkové ráně Hrni. V polovině zápasu pak po heroickém výkonu ubránili dlouhou čtyřminutovkou přesilovku domácích po vyloučení Řezníčka.

V závěru třetí třetiny Zlín nevyužil přesilovku šest na čtyři v době, kdy to už žlutomodří zkoušeli při hře bez brankáře. Jenže Třinec náporu odolal, na druhé straně Vrána nedal tutovku do prázdné zlínské klece, přesto nakonec Třinec svůj těsný náskok ubránil.

Václav Varaďa: (Třinec): "Odehráli jsme těžký zápas a jsou to skvělé tři body proti soupeři, který proti nám hraje vždy velmi dobře. Začátek nám ale nevyšel, Zlín měl přesilovou hru, ve které to smrdělo gólem. Měli před sebou několikrát prázdnou branku, ale podařilo se nám je zablokovat a kotouč šel nad nebo vedle. Se štěstím jsem to ustáli. Pak nám pomohla první branka, která padla po dvou střídáních, ve kterých jsme Zlínské zmáčkli v jejich obranném pásmu. Ve druhé třetině jsme je svírali hlavně v přesilových hrách, zatímco hosté hrozili z brejků, ale Šimon Hrubec nás v těchto situacích podržel. Ve třetí třetině jsme to zvládli takticky velmi dobře. Bránili jsme střední pásmo, drželi je na odstup a zápas kontrolovali."

Robert Svoboda (Zlín): "Je škoda, že se nám nepodařilo získat alespoň bodík. V první třetině jsme měli dvě vyložené šance, nicméně jsme se vlastním gólem domácích vrátili do hry. Druhá třetina byla velmi těžká, hráli jsme sérii oslabení a měli jsme stejné hráče v zápřahu. To se na konci projevilo, když jsme si nebyli schopni vytvořit tlak. Výborný Libor Kašík nás držel ve hře až do konce, ale bohužel odjíždíme bez bodu."

HC OCELÁŘI TŘINEC - PSG BERANI ZLÍN 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Polanský (Gernát, M. Kovařčík), 23. Hrňa (Martin Růžička, P. Vrána) – 14. Gazda (Herman, Honejsek). Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Tošenovjan, Polák. Diváci: 4 205.

Oceláři Třinec: Hrubec (L. Daneček) – M. Doudera, Roth, Gernát, Matyáš, D. Musil, Galvinš – Werek, Marcinko (C), Hrňa – Dravecký (A), P. Vrána, Martin Růžička (A) – M. Kovařčík, Polanský, O. Kovařčík – Chmielewski, Hladonik, Svačina.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Žižka (C), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček (A) – Lakatoš, P. Sedláček, Šlahař – Herman, Fryšara, Honejsek – E. Kulda, Popelka, Werbik.