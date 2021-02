Ze střídačky sledoval, jak jeho svěřenci proti Českým Budějovicím srovnali na 2:2. Ani to však hokejovým Beranům na zisk bodů nestačilo. Pouhých 36 vteřin před koncem základní části v oslabení obdrželi rozhodující trefu na 2:3. Jak hlavní trenér Robert Svoboda hodnotil porážku?

Robert Svoboda | Foto: Deník / Libor Kopl

„Neměli jsme vstup dobrý do utkání, soupeř měl lepší pohyb, odskočil na dvě branky. Kluci to nezabalili. Povzbuzovali jsme se, aby se to zvrátilo, což se nám podařilo. Ve třetí třetině jsme na tom byli lépe, srovnali jsme. Gól soupeře v přesilovce ovšem rozhodl. Je to pryč, nedá se s tím nic dělat. Třetí třetina nestačila, abychom zápas vyhráli," povzdechl si po konci střetnutí 53letý kouč.