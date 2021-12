Dorostenecké trio Beranů bude čerpat cenné zkušenosti od hlavního kouče Rostislava Vlacha, reprezentačního trenéra Jakuba Petra nebo tria "Skills trenérů" Víta Černohouse, Lubomíra Konečného a Richarda Loba. Povolaní hokejisté od neděle do úterý zavítají na Zimním stadion v Novém Jičíně.

Kowalczyk s Hešem už za sebou mají úspěšný reprezentační debut –⁠ zatímco první jmenovaný odchytal zápas za "U-16", tak druhý zmíněný v letošním ročníku nastoupil do dvou zápasu "U-17". Vaculík na svoji šanci stále čeká.

Od včerejšího dne do této soboty navíc probíhá reprezentační sraz výběru do 18 let. Žádný ze zlínských mladíků se do původní nominace nedostal, mezi náhradníky se objevili členové juniorky Adam Burian, Matyáš Dědek, Michal Tomeček.