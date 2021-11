Hned tři talentovaní hokejisté Zlína se během listopadu zúčastní reprezentačních akcí. Do mládežnických výběrů se dostalo trio Šimon Frömel, Lukáš Heš a Samuel Kowalczyk.

Šimon Frömel letos odehrál tři zápasy za první mužstvo Beranů. | Foto: Archiv Šimona Frömela

Do týmu do devatenácti let pozvánku obdržel 18letý forvard Šimon Frömel, který v letošní sezoně zapsal už tři extraligové starty v "A", včera naposledy nastoupil na ledě hradeckého Mountfieldu. V dosavadních patnácti zápasech juniorů nasbíral devatenáct kanadských bodů. Od 8. do 15. listopadu se s "U-19" představí na finském turné ve Vierumäki. Mezi náhradníky figuruje jeho parťák z juniorů Lukáš Chludil.