Vynechal už 11 zápasů ze 40, tedy téměř čtvrtinu dosavadního ročníku Chance ligy. Po zranění se do toho dostával pomaleji. „Sezona je pro mě těžší. Je ovšem důležité z toho vymáčknout co nejvíce. Rozhodují konce, na to se nyní chci soustředit," hledí už pouze dopředu.