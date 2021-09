HC Vítkovice Ridera: Dolejš (Stezka) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, Machů – R. Bondra, Flick, M. Kalus – L. Krenželok (A), Marosz, Roberts Bukarts – Fridrich, Dej, Svačina – Bernovský, Chlán, Krejsa.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Suhrada, Žižka, Dluhoš, Trška, Gazda, M. Novotný, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt (C), T. Mikúš – Šlahař, Fryšara, Okál – Karafiát, P. Sedláček, Köhler (A) – Chludil, Hejcman, Sebera.

Druhá třetina nabídla velmi divoký průběh. Vítkovice už po 39 vteřinách podruhé v zápase šli do vedení, Berani ovšem díky Fořtovi znovu srovnali v početní převaze. Tento scénář se opakoval ještě jednou, třetí přesilovou hru ze třech využil Kubiš. Hosté přesto do kabin odcházeli s náskokem 4:3.

Domácí se už ve čtvrté minutě mohli probojovat do vedení, Okál však svoji šanci nezužitkoval. Jako první tak skóre otevřeli hosté, radost však trvala pouze minutu, soutěžní premiérovou trefou se z přesilové hry prezentoval Mikúš.

Berani do zápasu zasáhli bez absentujícího tria Honejsek, Vopelka, Němec, nově se k nim navíc přidal zkušený bek Ferenc. Poprvé se v letošním ročníku nejvyšší soutěže představil 18letý útočník Lukáš Chludil.

Třikrát dokázali srovnat jednobrankovou ztrátu, ani to však hokejové Berany k první výhře v letošním ročníku Tipsport extraligy nedovedlo. Ve čtvrtém kole na Zimním stadionu Luďka Čajky i vinou chyb prohráli s Vítkovicemi 3:6.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.