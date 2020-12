„Je to hodně trpký výsledek,“ smutnil po konci odpoledního střetnutí zkušený útočník.

Šestá domácí porážka Beranů v letošním ročníku extraligy je o to krutější, že svěřenci Roberta Svobody v zápase dvakrát vedli o dvě branky. Ve druhém případě tomu tak bylo ještě 10 minut a 9 vteřin před koncem třetí sirény.

„Celý zápas se nám dařilo, byli jsme lepší. Je velká škoda, že jsme utkání nedotáhli alespoň do prodloužení,“ mrzelo Okála.

Podle jeho mínění se hokejisté Zlína do dalších zápasů extraligy musí vyvarovat chyb, který se dopouštěli právě proti Karlovým Varům.

„Je potřeba, abychom se při bránění vraceli do svých pozic. Vzadu musíme být ostražití,“ zmínil důvody, na kterých je potřeba zapracovat.

Výkon týmu ale nechtěl pouze hanit. „Rozhodně máme na čem stavět. Proti Varům jsme předvedli bojovný výkon, výborně jsme napadali,“ těšilo 30letého borce.

Zdeněk Okál v neděli odpoledne byl jedním z hlavních tahounů zlínské ofenzívy. V úvodní třetině nejprve tečoval střelu Davida Noska od modré a poslal svůj tým do vedení 2:0. V závěrečném dějství poté od mantinelu nachytal hostujícího brankáře Filipa Novotného mířenou střelou k levé tyči.

„Že bych vyměnil body za góly už je sice takové klišé, ale rozhodně je to pravda. Týmový výkon musí být nad vším,“ má jasno Okál, který před zápasem s Karlovými Vary „pouze“ čtyřikrát asistoval.

Kromě dvojnásobné ztráty vedení byl jedním z klíčových faktorů bodového neúspěchu moment ze závěru zápasu.

Hosté, kteří do času 54:42 spáchali jen jeden faul, se následně během 61 vteřin nechal vyloučit hned dvakrát. Před Berany se tak objevila velká šance na tříbodový zisk – téměř minutu dlouhou přesilovou hru pět na tři ovšem nedokázali zužitkovat ve svůj prospěch.

„Není to tak, že by se nám úplně nepovedla. Dobře jsme tam zavezli puk, ke vstřelení branky už pouze chyběla finální přihrávka. V závěru ke všemu puk mířil na špičku hole nebo brusli hostujícího hráče, jinak by směřoval do prázdné branky. Jsou to maličkosti, na které se musíme zaměřit. Je potřeba si to přesně dávat do hole,“ uvědomuje si Zdeněk Okál.

Hokejisty Zlína po čtyřech zápasech znovu vedl hlavní trenér Robert Svoboda, který se k týmu vrátil po nařízené karanténě.

„Bylo cítit, že je zpátky. Vidíme v něm oporu, motivuje nás. Tím však rozhodně nechci říci, že Zbyňa (Zbyněk Mařák, který nahradil Svobodu – pozn. red.) by to nedělal. Naopak bych ho chtěl pochválit,“ děkoval Okál.

Berani další zápas sehrají v úterý. Od 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají Vítkovice. Duel se odehraje před televizními kamery na České televizi.