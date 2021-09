Konec zkušeného kouče ho zamrzel. „Odnesl to za nás, na ledě jsme ve dvaceti, pětadvaceti lidech. Nemyslím si, že by byla chyba v něm. Už od začátku sezony nám chybí klíčový obránce Ondra Němec, absentuje rovněž Kuba Ferenc. I kvůli tomu jsou takové výsledky, jaké jsou. Jeho rozhodnutí na druhou stranu chápu.“

Berany tak v televizním utkání proti Hanákům dočasně vedlo duo Martin Hamrlík, Luboš Jenáček. Už po 22 vteřinách zápasu však muselo sledovat brzkou trefu domácího Kucsery. „Vstup do zápasu byl katastrofální,“ nechápal Trška.

Ševci sice ještě v první třetině srovnali na 1:1, zkraje druhé třetiny však obdrželi branku od bývalého beka Beranů Dalibora Řezníčka. Na začátku třetího dějství to navíc už bylo 1:4. „Bohužel jsme dostali gól v oslabení, pak už to bylo hodně těžké. Do zápasu jsme šli s tím, že musíme získat alespoň bod. Zase ale nemáme nic,“ litoval zkušený obránce.

Stejně jako v předchozích osmi kolech museli Berani dohánět ztrátu ze začátku zápasu – ani v jednom duelu nejvyšší soutěže nevedli. „Vstupy do utkání máme slabé, musíme to napravit,“ velí hráč širšího kádru slovenské reprezentace.

„Každý zápas musíme dotahovat výsledek, stojí nás to hodně psychických i fyzických sil. Netroufám si však odhadnout, čím by to mohlo být, určitě to není strach. Každopádně už bychom potřebovali vstřelit první gól. Možná by to vypadalo úplně jinak,“ troufl si zaspekulovat.

Berani se však i přes nevydařené úvody zápasů nevzdávají – proti Kometě či Kladnu například dokázali stáhnout manko z 0:2, v sedmi duelech alespoň minimálně jednou srovnat. „Dokazuje to, že máme natrénováno, že máme charakterově silnou kabinu,“ vidí pozitiva, od kterých by se dalo odrazit do dalších zápasů.

Devízou ševců v letošním ročníku nejvyšší soutěže je hra v oslabení – proti Hanákům v něm inkasovali teprve potřetí v letošní sezoně, procentuálně na tom před úterním duelem byli v této bilanci na více než 91%. Žádné jiné mužsto nemělo lepší čísla. „Máme je výborné. Branky jsme v něm naposledy obdrželi v prvním kole s Litvínovem. Makáme na tom, máme videa i meetingy. Zatím nám to klape. Doufám, že nám to vydrží," přeje si.

Hokejisté Zlína proti Olomouci dokázali zastavit úvodní šestibrankovou sérii návratilce do extraligy Davida Krejčího. 35letý centr přesto pro své mužstvo připravil dvě klíčové asistence. „Je to TOP hráč, velmi šikovný. Disponuje extrémními dovednostmi. Potvrzuje to v každém zápase. Olomouc má obrovské štěstí, že ho v týmu může mít. Takové šikovné hráče obdivuji,“ vychválil Trška aktuálně nejlepšího střelce a čtvrtého nejproduktivnějšího muže Tipsport extraligy.

Samotný Peter Trška dominuje celé soutěži v pobytu na ledě, který jako jediný ze soutěže má v průměru více než 26 minut na zápas. Konkrétně je to dokonce 27,06. „Jsem za to šťastný. V létě jsem na sobě hodně pracoval. Věřil jsem, že by vyšší ice-time mohl přijít. Upřímně jsem ale nečekal, že by mohl být až tak vysoký. Únavu zatím necítím," ujistil fanoušky Beranů.