Trška po Kometě: Hodně mě mrzí, že nemáme bonusový bod. Co říká na Kašíka?

Byl to právě slovenský bek, kdo večer dal Beranům šanci. Někdejší obránce Komety Brno a současný neodmyslitelný člen hokejového Zlína Peter Trška v 57. minutě snížil na 1:2, díky čemuž Štěpán Fryšara 72 vteřin před koncem základní hrací doby v power-play mohl srovnat na 2:2 a poslat hosty do prodloužení. „Za stavu 0:2 jsem už šel dopředu, vystřelil a byl z toho kontaktní gól. Vyšlo mi to. Z tohoto pohledu to bylo super,“ pochvaloval si šikovný borec po zápase.

Peter Trška se ohlíží za bodem proti Kometě Brno. Proti svému bývalému klubu vstřelil první soutěžní gól za Berany. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Vyrovnávací trefa Beranů se už dostavila ve chvíli, kdy Libor Kašík byl na střídačce a hosté na ledě měli o jednoho hráče v poli navíc. „Taktika při time-outu byla taková, že se to nahraje na mě a já vystřelím. Nakonec to bylo jinak. Dostali jsme se k samostatnému úniku a byl z toho povedený gól,“ těšilo 29letého obránce. Vše přitom pomalu směřovalo k tomu, že zápas po základní hrací době skončí bez branek. První trefa se totiž dostavila až z čepele domácího Kučeříka v čase 54:13. „Více než padesát minut se hrálo bez branek, byl to zarputilý zápas s velkým nasazením. Bohužel jsme obdrželi laciný gól, za chvíli to už bylo 0:2. Nakonec jsme se z toho dokázali dostat. Bod je fajn,“ bere Trška bodový zisk z horké půdy favorita. Bláznivý závěr! Berani na Kometě stáhli dvoubrankové manko, v prodloužení padli Přečíst článek › Když Kometa Brno v 55. minutě zvýšila na 2:0, tak slovenský bek ve vyrovnání už tolik nevěřil. „Upřímně musím říct, že tak na třicet procent. I to je ale dost. Hodně mě mrzí, že jsme nakonec nezískali bonusový bod navíc,“ smutnil po konci střetnutí. Výrazný podíle na večerním zisku bodů Beranů měla brankářská jednička mužstva Libor Kašík. Zatímco uplynulý pátek proti Litvínovu pochytal 37 střel, ve druhém kole s Brnem soupeři zabránil 40 pokusům. „Že za dva zápasy na něj letělo 84 střel? To je vážně hodně,“ divil se člen širšího kádru slovenské reprezentace. „Libor je podle mě peckový brankář, chytá úplně super,“ vyzdvihuje svého parťáka v týmu. Vzhledem k neúspěšné letošní premiéře v extralize proti Litvínovu, kdy hokejisté Zlína na Zimním stadionu Luďka Čajky padli 2:4, tak právě bod z ledu brněnské Komety může být pro svěřence Roberta Svobody velkou vzpruhou. „Kdybychom tento bod nezískali, tak by na nás byl velký tlak. Dokázali jsme však, že jsme silný tým, do dalších zápasů můžeme jít s čistou hlavou,“ vidí velké pozitivum na vydolovaném bodu. Festivalový půlmaraton: Zlínem proběhlo na tisíc běžců Přečíst článek › Peter Trška v sezonách 2015/2016 a 2016/2017 a ve druhé polovině uplynulého ročníku nejvyšší soutěže působil právě v Brně. Jak však přiznává, tato utkání už tolik prestižně nebere. „Proti Kometě jsem už odehrál hodně utkání. Když to tak řeknu, tyto zápasy beru stejně jako třeba proti Varům nebo Litvínovu.“ Hokejisté Zlína nyní před sebou mají tři domácí zápasy v řadě – už zítra se od 17.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky představí proti Českým Budějovicím, které po loňském posledním místě extraligy výrazně posílily. Na jih Čech se dostavil Milan Gulaši, Jindřich Abdul, brankář Dominik Hrachovina nebo bývalý forvard Beranů Jiří Ondráček Svěřenci Roberta Svobody hned v pátek před vlastními fanoušky přivítají Vítkovice, „domácí týden“ zakončí v neděli duelem proti hradeckému Mountfieldu.