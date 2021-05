Peter Trška na českém území začne sedmý extraligový ročník. Po působištích v Mladé Boleslavi, Vítkovicích a Kometě Brno se zkraje týdne hlásil u suché přípravy hokejového Zlína. Ke zdejšímu angažmá slovenskému obránci pomohl jeden z odchovanců Beranů

Peter Trška uplynulou sezonu strávil ve Vítkovicích, extraligový ročník dokončil v Kometě Brno. | Foto: HC Kometa Brno/Jiří Grulich

„Když jsem byl v Kometě, tak jsem mluvil s Peťom Zámorským. Ptal jsem se ho, zda by se ve Zlíně nezkusil zeptat, zda by o mě nebyl zájem. Poté už to dokončil agent,“ popsal příští měsíc 29letý bek podrobnosti o příchodu do Zlína.