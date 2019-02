Hradec Králové – /ROZHOVOR/ Ve svém profilu na internetu má v kolonce neoblíbený soupeř uvedeno: Zlín. Právě v jeho dresu se hokejový útočník prvoligového Hradce Králové Michal Tvrdík vrátí na extraligový led.

Michal Tvrdík | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

A zrovna v Pardubicích, kde vyrůstal. „Beru to jako výzvu,“ hlásí 32letý Tvrdík, jenž se mimo jiné postavil proti týmu z Baťova města v dresu Východočechů ve vítězném finále play off 2005.

Kdy jste se o střídavém startu dozvěděl?

Přibližně před půl hodinou (rozhovor vznikal ve 13.30 – pozn. aut.). Překvapilo mě to. Beru to jako možnost se opět poprat o extraligu.

Koho ze zlínského týmu znáte?

Tomáše Linharta z Pardubic, Lukáše Galvase z Karlových Varů a známe se i s Lubošem Horčičkou. V aklimatizaci nebude problém.

Není problém, že se k týmu připojíte až v den zápasu v Pardubicích?

To ukáže až samotný zápas. Ale zatím v tom problém nevidím.

Odehrál jste v extralize řadu sezon. Jak vzpomínáte na zápasy proti Zlínu? V čem vám utkvěly v paměti?

Zlín měl vždycky vynikající obranu. Pamatuji si, že byla vždy neprostupná a gólů moc nepadalo.

Je to zřejmě ještě předčasné, ale dokázal byste si představit, že byste ve Zlíně strávil delší dobu?

Je to ještě daleko. Tohle angažmá je ale pro mě výzva a představit bych si to dokázal. Okolností je ale víc a uvidíme, jak si to všechno sedne.