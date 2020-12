„Udělali jsme naivní až hloupé chyby, ze kterých nás soupeř potrestal. Párkrát jsme propadli. Utkání nám celkově nesedlo. Nebudu se za nic schovávat – byl to špatný výkon,“ smutnil po konci zápasu kapitán týmu Tomáš Žižka, který se v dresu Beranů objevil poprvé po téměř 14 dnech.

Hokejisté Zlína první dvě branky zápasu vstřelili v 39., resp. 40. minutě. To však už domácí tým vedl 6:0. V průběhu třetí třetiny nejprve snížili na 3:6 a poté také na konečných 5:7. Podle slov zkušeného obránce však Západočeši celý zápas měli pod kontrolou.

„A to i přesto, že nehráli úplně dobře. Nic jsme ale nevypustili, do dalšího zápasu by se nám to nemuselo vyplatit. Utkání jsme ještě chtěli zdramatizovat, abychom to jenom neodklouzali. Nakonec se nám ještě podařilo dostat do zápasu. Byli však lepší,“ uznal Žižka kvalitu druhého týmu extraligové tabulky.

Tomáš Žižka na ledě Plzně odehrál svůj první zápas od 22. listopadu, od kterého se potýkal s drobným zraněním. Jak sám uvádí, i to mu v současné době zamezuje se dostat do optimální hokejové pohody.

„Momentálně popravdě řeším sám sebe než týmový výkon. Z mé strany to ještě není ono, nemám z toho dobrý pocit. Věřím, že se to však zlepší a budu prospěšný týmu,“ namířil Žižka kritiku na svoji osobu.

Letošní extraligový ročník prozatím ochutnal v sedmi duelech, někteří jeho spoluhráči odehráli o devět zápasů více.

„Když se ve vašem věku kupí zranění a pomalu se trénuje odehranými zápasy, tak je poté hodně těžké se do toho znovu po zranění naskočit,“ uvědomuje si 41letý bek, který začátek sezony vynechal kvůli operaci.

Proti Plzni nastoupil do 1 103. zápasů v nejvyšší soutěže, v dresu Beranů to pro něj bylo 500. utkání.

„Kluci něco říkali v autobuse. Podobné statistiky ovšem příliš nesleduji, takže jsem o tom ani nevěděl. Zápasů je tolik, že výroční utkání si nezvládám zapamatovat,“ culí se upřímným úsměvem.

Když Tomáš Žižka poprvé nastoupil v dresu hokejového Zlína, tak ho ani nenapadlo, že by na úctyhodnou metu v jediném klubu jednoho dne mohl kdy dosáhnout.

„Vůbec jsem tomu nevěřil!“ přiznává.

„Jako mladý kluk takové záležitosti ani vůbec neřešíte. Těšíte se na každý zápas. Pouze chcete hrát hokej. Máte velký elán, v kariéře něčeho chcete dosáhnout, někam se dostat a posunout se. Neřešíte tak, zda odehrajete 200 nebo 1000 zápasů,“ upřesňuje skromně.

Berani další zápas sehrají v neděli od 16.00 hodin na ledě Liberce, kde rovněž budou čelit velmi kvalitnímu soupeři.

„Doufám, že tam předvedeme jiný výkon. V těchto zápasech se více musíme soustředit na obranu, lépe k tomu přistoupit a vyvarovat se chyb. Jedině tak můžeme přivést body,“ nastiňuje matador týmu recept na úspěch.