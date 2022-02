„Uvidíme, jak dopadnou nedělní zápasy. Potřebovali bychom prohru Kladna a naši výhru ve Varech. Abychom ve čtvrtečním zápase proti Kladnu měli o co hrát. Pokud prohrajeme a Kladno zvítězí, tak počty jsou jasné. Byla by to opravdu jen teorie. V neděli se pokusíme ze sebe vydolovat maximum možného," prohlásil na pozápasové tiskové konferenci hlavní kouč Beranů Luboš Jenáček.