Za uplynulé tři sezony vstřelil osmnáct branek v základní části extraligy. Pavel Sedláček přesto byl prvním autorem branky v úvodním střetnutí Beranů v novém ročníku české nejvyšší soutěže. Ani jeho trefa na 1:3 ovšem nestačila na bodový zisk.

Extraligoví hokejisté Zlína (v modrém) proti Olomouci | Foto: Deník / Martin Břenek

„Pavel Kubiš s Jirkou Karafiátem bojovali za brankou. Olomoucký obránce se snažil vyjet. Nějak mu to ale ujelo, puk se odrazil ke mně. Prostě jsem do toho plácl a spadlo to tam. I když to bylo trochu se štěstím,“ usmíval se 26letý útočník.