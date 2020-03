„Byla to vyrovnaná série, i tehdy rozhodovaly maličkosti. Letos to nebude jiné. Máme podobné mančafty a zvítězí ten, kdo bude disciplinovanější a nechá na ledě víc srdíčka. Jedeme tam s tím je porazit,“ hlásí 28letý rodák z Přerova.

Ve Zlíně svého polohou nejbližšího soupeře přivítali. „Už před měsícem jsem klukům říkal, že chytneme Olomouc. Splnilo se mi to,“ pochvaloval si Herman, který v dresu Mory strávil sedm let.

I proto, když se v pátek dozvěděl, že v cestě Zlína do čtvrtfinále stojí jeho bývalý klub, na trase Zlín – Olomouc pár zpráv proběhlo. „S Davidem Škůrkem jsme si vyměnili smajlíky, bylo tam i hecování,“ pousmál se.

„Hodně kamarádů mám v Olomouci i v Přerově. Kamarádi fandí většinou týmu, kde zrovna jsem. Kluci z kapely si dělali srandu, že fandí Olomouci. Ale asi mi to přejí,“ věří bubeník skupiny Kameron i v podporu parťáků.

Na Hané je stále doma, vždyť pochází z Přerova, do Zlína dojíždí. „Malá výhoda to je, máme to kousek. V autobuse nestrávíme spoustu hodin, jako bychom jeli do Karlových Varů. Tohle je plus pro obě strany. Bude to divácky atraktivní, lidé přijedou,“ těší se na bouřlivou kulisu.

Proti Zlínu se však postaví rozjetá Olomouc, která z posledních patnácti zápasů hned deset vyhrála. Naopak Berani do play-off spíš doklopýtali deseti prohrami ze stejného počtu duelů.

„Je tady to, co jsme chtěli a za čím jsme si šli. Když se podíváme na začátek sezony, kde jsme byli a nyní, jsme za to rádi a vážíme si toho. Prohráli jsme dva zápasy, tak to v hokeji chodí a jdeme dál. Připravili jsme se na to, podívali na video a jedeme tam stoprocentně připravení,“ hlásí odhodlaně Herman.

Koronavirus? Nafouknutá bublina

Paniku a hysterii kolem koronaviru neřeší.

„Kvůli tomu se už raději nedívám ani na televizi. Přijde mi to jako mediálně nafouknutá bublina. Chřipka je horší, na ni umře víc lidí. Dopadne to dobře. Byla by škoda hrát o čtvrtfinále nebo semifinále bez diváků. K zápasům patří, jsou naším šestým hráčem,“ poznamenal Harman k riziku a úvahám, že by se v případě dalšího šíření nákazy play-off odehrálo bez fanoušků.

Člen úderné formace s Janem Dufkem a Francouzem Valentinem Claireaux si spolupráci pochvaluje. „Oba mají výbornou sezonu. Co si řekneme, se snažíme plnit a nějak nám to jde. V lajně dělám černou práci, klukům se daří, takže je to v pořádku,“ vzkázal Herman, který na rozdíl od svých spoluhráčů nevygeneroval zrovna oslnivá čísla.

Se šesti góly a devíti asistencemi patří v kanadském bodování jen do průměru týmu. „To k hokeji patří. Loňská sezona byla jiná, stejně jako je ta letošní. Nic si z toho nedělám, to je sport. Teď to klape, lajna sklízí ovoce. Bodují kluci, je to týmová hra,“ dodal Herman, který je však v hodnocení při účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách s plusovými osmi body nejlepším v týmu.