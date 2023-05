Že dvakrát nevstoupíte do stejné řeky? S tím na Romana Vlacha nechoďte! 33letý forvard si potřetí v kariéře zahraje za rodné Berany. „Docela velký zájem měly i jiné kluby, Zlín však byl priorita,“ zdůrazňuje příští měsíc 34letý útočník. „Znám to tady od malička, jsem tu doma. Mám radost, že jsem se mohl vrátit,“ těší zkušeného borce v rozhovoru pro MF Dnes a Deník.

Roman Vlach v uplynulé sezoně Chance ligy nasbíral 28 kanadských bodů. | Foto: Se souhlasem Libora Kožíka.

Odchovanec klubu poprvé odešel před sezonou 2012/2013, po angažmá v Liberci a Karlových Varech se v Baťově městě znovu objevil po dvou letech.

Druhé zdejší angažmá trvalo necelé tři sezony. V ročníku 2016/2017 odešel do Olomouce, od té doby prošel sedmi kluby. Aby znovu naskočil za žluto-modré barvy. „Impuls vzešel z druhé strany, hned byl opětovaný. Nebylo moc o čem debatovat,“ nastínil Vlach.

Příjmení Vlach bylo ve zlínském klubu také před loňskou sezonou. Romanův otec Rostislav vedl zlínské hokejisty z pozice hlavního trenéra. V prosinci ho ale nahradil Miloš Říha mladší.

„Neřeším, že loni tady ještě trénoval,“ přiznává staronová akvizice ševců. „Věděl, že se vracím do Zlína. Není to u nás tabu, o hokeji se už ale nebavíme. Probrali jsme ho už hodně. Přišlo to pocitově.“

Ještě v loňské sezoně jste nastupoval v dresu Prostějova. Ve čtyřech zápasech jste Zlínu vstřelil čtyři góly…

Osobní statistiky si nevedu. Samozřejmě vím, že jsem rozhodl první vzájemný zápas ve Zlíně. Góly proti Beranům pak chutnaly trochu víc, chtěl jsem dokázat, že se spletli. Vyloženě mi totiž bylo řečeno, že tady být nemůžu. Člověk pak chtěl ukázat, že tady měl být.

Do Zlína jste se však znovu vrátil. Už jste s hlavním trenérem Milošem Říhou mladším řešili vaši roli v týmu?

Konkrétně jsme to ještě neřešili. Bavili jsme se pouze o průběhu letní přípravy. V mužstvu však patřím mezi starší hráče, měl bych tak mít vyšší roli. Počítám s tím. Nechám ale na trenérovi, jak vše zhodnotí.

Jste připravený přímo na roli lídra? Čísla z posledních sezon Chance ligy na to máte…

Je pravda, že čísla na to mám, takže pokud to po mně bude vyžadováno, tak ano. Nedávám si ovšem cíle, že budu lídrem, nechci se do toho pasovat.

Cítíte přirozeně, že byste tuto roli měl převzít?

Je logické, že by to tak mělo být, z tohoto důvodu mě sem asi i brali. Budu dělat maximum. Na konci se to nějak sečte a uvidíme. Myslím si, že to není jen o bodech, ale i o tom, abych klukům šel příkladem. Něco mám za sebou, mělo by to být i v tomto ohledu.

Vnímáte, že na vás bude vyvíjen tlak?

Tlak je všude, nepřipouštím si ho. Potřebuji si udělat svoji bublinu, ve které budu žít. Nic si však nenalhávejme, jsem doma, kolem chodí lidi, kteří hokej navštěvují, nějak ho vidí. Každý si k tomu řekne svoje.

A tlak na tým? Vyhrála se Chance liga, cíle znovu budou nejvyšší…

Je fajn být v týmu, který má nejvyšší cíle. Kdyby člověk chtěl být dole, tak ho to asi ani nebaví. Tlak k tomu patří. Je to pouze dobře.

Dnes vám oficiálně začala suchá příprava. Jak se na ni těšíte?

Čím jsem starší, tím je to pochopitelně těžší. (úsměv) Pořád si ale myslím, že mám dost sil. S kondicí jsem nikdy neměl problém, tzv. si to odtrénuju naplno. V průběhu kariéry přijdou nějaká zranění, musíte to tomu přizpůsobit. Podle mě je nejdůležitější led, musíte tam najezdit kilometry. Tam se bude rozhodovat.

Miloš Říha po příchodu kladl důraz na kondici. Neobáváte se, že by to mohlo být drsnější, než jste zvyklý?

Koluje se, že nejhorší příprava je v Plzni, kde jsem i působil. Těžko říct, jestli někdy bude ještě něco horší než toto. Zatím to byla nejtěžší příprava, jakou jsem kdy měl. Jsem připravený na všechno.

Co bylo na přípravě v Plzni tak náročného?

Bylo to docela drsné, hodně se běhalo, mimo jiné s pneumatikami do kopce. Zažil jsem toho vážně hodně, asi mě nic nepřekvapí. Každá příprava je samozřejmě těžká, každý ji potřebuje podstoupit. Zvláště my starší hráči, abychom stíhali mladším.

Na střídačce Beranů je novým asistentem trenéra bývalý legendární útočník Petr Leška. Spolu jste se ještě potkali na ledě. Jak vnímáte jeho příchod?

Mile mě to překvapilo, věřím tomu, že týmu má hodně co dát. Byl to chytrý hráč, vzorem pro všechny, včetně mě. V té době patřil mezi nejlepší hokejisty. Byl velkou inspirací, člověk se od něj snažil vzít hodně vzít.

Za Berany jste naposledy nastupoval v extralize. Jak jste sledoval pád mužstva do Chance ligy?

Člověk řešil sám sebe, viděl jsem však, že to k tomu směřuje. Působil jsem v Karlových Varech, které dvě sezony před mým příchodem spadly z extraligy. Všichni mi říkali, že je dobře, že se to stalo, bylo to očištění všeho. Všechno se znovu budovalo. Momentálně se v extralize usadily. Klidně se to může stát i tady. Návrat se jim ale tehdy povedl hned první rok.