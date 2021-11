„Chtěli jsme začít aktivně. První třetina však bohužel z naší strany nebyla dobrá, úplně jsme ji ztratili. Hned při úvodním střídání jsme se dostali pod tlak. Plzeň do konce třetiny byla lepší,“ uznal sportovně asistent trenéra Beranů Luboš Rob.

Ševcům se úvod zápasu nevydařil podruhé v řadě. Neúspěšný začátek zápasu si rovněž připsali v nedělním střetnutí na ledě Mladé Boleslavi, proti které začali stahovat až ve třetí třetině. „Tým šel do zápasu nahecovaný, připravený. Každé utkání pochopitelně chceme dobře začít, což je základ zápasu. Hlava funguje v módu, že nás každý zápas nutí hrát jako play-off. Je to důležitostí situace. Věřím však, že co nejdříve povolí a začátky budou lepší,“ přeje si pravá ruka hlavního kouče Luboše Jenáčka.

Berani proti Plzni stahovali manko, vyrovnání se však nedočkali

Domácí hokejisté od prostředního dějství zabrali. Vypracovali si hned několik slibných příležitostí, soupeře dostávali pod nepříjemný tlak. A to i díky početním převahám. Všechny pokusy však výborně vychytal připravený brankář Svoboda. Zbylé rány blokovali obětaví hráči v poli. „Ve druhém dějství jsme měli pasáž deseti dvanácti minut, kdy jsme se dostali z nevydařeného úvodu zápasu. Znovu jsme si ale nepomohli přesilovkami,“ smutnil na pozápasové tiskové konferenci Luboš Rob, který tak poukázal na jeden z letošních nedostatků.

Paradoxně z přesilové hry se Beranům ve 46. minutě podařilo snížit na 1:2, o jedinou trefu domácích v zápase se postaral zkušený Honejsek. Na body to však bylo málo. „Potřebovali jsme alespoň dva góly. Ve třetím dějství jsme konečně měli aktivitu, jakou jsme si představovali,“ pochvaloval si Rob.

Právě v závěrečném dějství domácí diktovali tempo hry, ztroskotali však na neúspěšné střelbě.

Posila Mallet: Nechci se Zlínem spadnout. Budu bojovat!

Vše zdokumentoval obrázek z početní převahy pěti proti třem. Ačkoliv Berani měli dvojnásobnou početní převahu pouhých třináct vteřin, tak se dostali do několika slibných střeleckých pozic. Ideální chvíli však prováhali. „Byla tam střela do voleje, stejně jako chvíle, kdy puk letěl na modrou čáru. V obou případech jsme měli střílet.,“ přiblížil asistent trenéra.

„Trápí nás to už delší dobu. Z tréninků něco máme nacvičené, hráčům však poté zodpovědnost svazuje ruce a puk přehazují jeden na druhého. Je to těžké, v hlavách kluků. Musíme najít hráče, kteří to vezmou na sebe,“ uzavírá Luboš Rob.

Hokejoví Berani se o body znovu budou pokoušet v pátek, kdy se od 18.30 hodin představí na ledě pražské Sparty. Po večerním duelu na Kladno znovu ztrácí 11 bodů.