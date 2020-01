„Úžasný zápas, od první vteřiny má to bavilo, i když jsme měli pár chvil, kdy nás super zatlačil, celkově jsem si to ale velmi užil stejně jako ostatní hráči i diváci,“ myslí si 23letý Joppa, který pochází z Kežmaroku.

Zlín přitom v zápase dvakrát prohrával. Nejprve 1:2, poté i 2:3. V závěru se ukázala zkušenost i vnitřní síla mančaftu trenéra Sedláčka.

„I když jsme prohrávali, stále jsme hráli svoji hru. Hlavně jsme chtěli hrát zodpovědně vzadu, aby nám soupeř neodskočil na rozdíl dvou branek. Naštěstí se nám vždy podařilo vyrovnat a na konci i otočit. Obraz hry byl dobrý, neztráceli jsme sebevědomí a šli jsme za vítězstvím,“ pochvaluje si s 24 body (13+11) nejproduktivnější hráč Zlína v základní části.

Druhý zápas semifinálové série je na programu 15. února v Havířově od 11 hodin, stejně jako případný třetí rozhodující zápas o den později. „Odveta bude ještě těžší. Studénka nás trochu podcenila, protože nás v posledním vzájemném souboji vysoko porazili,“ připomněl výprask 3:8.

Ačkoliv má Zlín díky jeho rozhodující trefě finálový mečbol, favoritem série svůj tým nevidí.

„Nejsme favorit, ale tím není ani Studénka. Oba týmy jsou silné na papíře a dokážou to přenést i na led. Každý zápas rozhodnou malé chyby, nyní jsme je více využili my,“ poznamenal Joppa, který Studénku za nejtěžšího soupeře Zlína v posledních letech nepovažuje.

„Je to velmi kvalitní soupeř, kromě ruských hráčů tam mají ještě Itala Kalegarisa nebo Erika Fojtíka, který reprezentuje Slovensko. V posledních letech jsme ale hráli výborně zápasy i s Pardubicemi, Karlovými Vary, nebo Spartou. V základní části jsme dokonce prohráli s každým z těchto soupeřů,“ vybavil si Joppa.

Jenže právě produktivní ruské trio „žoldáků“ Panfilov, Lisov a Severin dělá ve Studénce rozdíl.

„Herně jsou výborní, mají výborný přehled a jsou silní na puku a jejich individuální schopnosti jsou skvělé. Setkáváme se s Ruskem i na mezinárodní scéně, takže se už trochu známe, jsou to fajn kluci,“ zmínil Joppa.

Právě porážkou se Studénkou 3:8 vyvrcholila krize pětinásobného českého šampiona, který prohrál pět zápasů v řadě a až v závěru základní části si zajistil účast ve vyřazovacích bojích.

„Prostě přišla krize, měli jsme nějaké absence a nedokázali jsme ty hráče nahradit. Teď jsme rádi, že jsme ukázali, že jsme se přes to dostali, načasovali jsme formu na play-off a věřím, že nám zůstane až do posledního zápasu,“ není zvyklý vzdávat se Joppa, jenž během čtyř sezon a pěti let ve sledge hokejové lize nasbíral v dresu Zlína celkem 122 kanadských bodů za 62 branek a 61 asistencí.

Ačkoliv obléká dres „Lapáků“, stále dojíždí z obce Dubinné na severovýchodě Slovenska.

„Ve Zlíně se cítím jako doma, i když stále dojíždím ze Slovenska. Zázemí v týmu je super, stejně i parta co se ukázalo právě během naší krize,“ pochvaloval si Joppa.

Jako osmiletý přišel po nehodě o nohy

Přitom už jako osmiletému se mu otočil život vzhůru nohama. Během nevinného rodinného výletu na kolech ho v protisměru srazila dodávka, která ho přímo před očima obou rodičů a jeho mladší sestry přimáčkla o zeď kežmarského fotbalového stadionu.

Mladý řidič dodávky byl při jízdě pod vlivem alkoholu, neměl řidičský průkaz a řídil kradené auto.

„Na místě jsem přišel o nohy. Zpětně to beru v pohodě, podržela mě rodina, kamarádi i slovenští hokejisté,“ zmínil Joppa návštěvy slovenských legend Jána Lašáka, Michala Handzuše nebo Tomáše Surového.

„Dnes žiji normální život, kromě pár jizev nemám žádné trvale následky,“ poznamenal Joppa.

Právě životní osud ho po nehodě nasměroval ke sledge hokeji.

„Jako zdravý jsem hrál hokej, po nehodě jsem hledal možnosti jak dál sportovat. Když jsem uviděl sledge hokej volba byla jasná. Poprvé jsem to viděl v Kolíně. Později se začal formovat tým na Slovensku,“ zmínil dnes již neexistující Dolný Kubín v Prešově, za který před svým příchodem do Zlína nastřílel v sezoně 2015/2016 38 branek.