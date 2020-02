V prodloužení však blafákem do forhendu vykoupal litvínovského Januse a trefil žlutomodrým bonusový druhý bod. „Je to ztráta jednoho bodu, nikoliv zisk dvou,“ vykládal naštvaně po zápase Honejsek, který tak zatím nasbíral 36 kanadských bodů za 12 gólů a 24 asistencí.

Spravil jste si trochu chuť po šestizápasovém půstu?

Trochu ano. Musím se přiznat, že od reprezentační pauzy jsme jako lajna nepředváděli dobré výkony. Hlavně jsme tápali v přesilovkách. Dnes už byly početní výhody lepší. Bylo tam víc střel, dokonce jsme dvě proměnili. To nám chybělo v předchozích zápasech, které jsme ztráceli. Kdybychom je nevyužili, zase prohrajeme. Přesilovky rozhodují, doufám, že se od toho odrazíme.

Věděl jste, co proti brankáři Janusovi zkusíte?

Když jedu takhle v rychlosti v zápase, je lepší mít něco nachystaného. Nebudu lhát, dobře jsem věděl, co budu dělat.

Vlastní gól byl náhodný?

Myslel jsem si, že puk zpracuju a pojedu dopředu. Jenže byl trochu odlepený od ledu. Takovou teč na druhé straně bych nikdy netrefil. Určitě to byla smůla. Mohl jsem myslet pozitivně, že to týmu musím vrátit. Naštěstí to tam spadlo, i když můj vlastní gól napomohl k tomu, že jsme ztratili bod. Nebudeme si lhát, že jsme rádi, že máme dva.

Brankář Kašík se na vás docela vyčítavě díval. Říkal vám něco?

Na rozhovory chodím pět minut po zápase, ještě jsme si nestačili nic říct. Možná mi ještě něco řekne.

Co ve vaší situaci řeší tyhle dva body? Získali jste víc klidu?

Na klid teď není nálada. Nehrajeme poslední zápasy dobře, s takovou hrou bychom v play-off neuspěli. Máme štěstí, že ještě máme tři zápasy, ve kterých se můžeme připravit a všechno překopat. Hrát prostě lépe a jít do play-off s hrou, jakou jsme předváděli během sezony.

Druhý inkasovaný gól jste si srazil do branky sám, následně jste se vykoupil rozhodujícím gólem…

Je dobré, že se aspoň něco stalo. Zápas plynul, šance jsme měli, tak jsem si říkal, že se to teď zlomí, když jsem si dal vlastňáka a teď dám gól. Dva body jsou ztráta. Ani ne s ohledem na tabulku, ale spíš pro vlastní pocit ze hry.

Už se vám stalo několikrát, že jste dobře rozehraný zápas doma nedotáhli do tříbodového zisku. Bylo to s Litvínovem podobné?

Nepřijde mi, že jsme dobře rozehráli zápas. Mám pocit, že z posledních deseti zápasů jsme devětkrát začali špatně první třetinu. Pokaždé sedíme v šatně opaření, že se něco děje. Tohle je hodně špatné. Nevím, čím to je. Musíme začít hrát od začátku. Až poslední zápas v Třinci jsme měli v první třetině dobrý pohyb, přehrával nás až ve druhé třetině a uhráli remízu. Musíme hrát celých šedesát minut. Přijde mi, že letos jsme neměli pořádně ubráněný zápas, což Zlín vždycky zdobilo. Poněkolikáté jsme takhle ztratili body. My jsme teď už několikrát takhle ztratili vedení. V tabulce to máme pořád kousek na sedmé místo, máme větší polštář na jedenácté, ale trápit by nás měla naše hra.