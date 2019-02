Malenovice – Spousta branek byla k vidění v zápase 10. kola Malenovické hokejbalové ligy, v němž domácí Rivermen porazil celek HK Otrokovice 10:8. V ofenzivně laděné partii se letos trápícím Otrokovicím podařilo v osmadvacáté minutě Pennerem srovnat stav na 7:7.

Favorizovaný Rivermen, který zatím v soutěži neztratil ani bod, však ve zbytku střetnutí strhl výhru na svoji stranu. „Byl to černý den pro oba gólmany. Nedařilo se Kašpárkovi a ani našemu Vičíkovi, kteří pustili s osmnácti střel osmnáct branek," ironicky po utkání konstatoval útočník Otrokovic Lukáš Kalivoda. Po chvilce ale forvard poraženého celku zvážněl a duel objektivně hodnotil.

„Rivermen byl ve střetnutí velkým favoritem a do zápasu nastoupil v téměř kompletní sestavě. My jsme naopak měli pouze osm hráčů do pole a navíc jsme v sedmé minutě prohrávali 3:0. Soupeř se uklidnil, a i když záhy polevil v nasazení, neustále si udržoval mírný gólový náskok. V prostřední třetině se nám sice podařilo vyrovnat na 7:7, ovšem pro domácí kolektiv nebylo problém znovu zvýšit tempo a opět si bez větších potíží vybudovat brankový náskok. Rivermen měl proto celé utkání pod kontrolou," uznal otrokovický Kalivoda.

V 11. kole chtěly na sebe konečně pozitivně upozornit Tečovice, ale opět se jim to nepodařilo, protože prohrály v partii mužstev ze spodních pater tabulky, s týmem Zlínských Ševců 2:5.

„Tradičně jsme nezvládli nástup do střetnutí a po jedenácti minutách to bylo 0:4," zlobil se tečovický obránce Jiří Brázdil. „V první přestávce jsme si však důrazně vyměnili názory, stáhli sestavu na dvě lajny, a náš herní projev se zlepšil. Dokonce jsme ševce ze Zlína často dostávali pod tlak. Bohužel ke zvratu nepříznivého výsledku to nepomohlo," litoval nakonec promarněné šance letos v lize v Malenovicích poprvé bodovat bek Brázdil.

10. kolo: Tečovice – Boston Zlín 1:7 (Jakeš – Kovařík 2, Ovčáček, Jurášek, Novák, Šabacký, Vymazal), Stator – Rangers Zlín 0:5 (Skyba 2, Zlámal 2, Olša), Rivermen Malenovice – HK Otrokovice 10:8 (Šimon Kubis 3, Sušina 3, Rzesotto 2, Michal Kubis, Bahula – Brichta 2, Hamrlík 2, Volařík 2, Penner, Graubner). 11. kolo: Tečovice – Zlínský Švec 2:5 (Řeha, Vavruša – Konopásek 2, Bartek, Norek, Zelík), Tigers Malenovice – HK Otrokovice 5:0 (Kostka 2, Žáček, Skalický, Vala).

1. Rangers 5 0 0 0 0 41:9 15

2. Rivermen 5 0 0 0 0 50:25 15

3. Tigers 5 0 0 0 2 30:15 15

4. Stator 4 0 0 0 4 34:34 12

5. Boston 3 0 0 0 2 29:17 9

6. HK Otrokovice 3 0 0 0 5 36:46 9

7. Zlínský Švec 1 0 0 0 5 14:26 3

8. Tečovice 0 0 0 0 8 14:76 0

