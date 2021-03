„Nejprve jsem se podíval, jak situace vypadá přede mnou. Byl jsem docela překvapený, že tam stojí už pouze gólman,“ popsal 21letý borec, jak se dostal ke své příležitostí poté, co domácí nezužitkovali velmi slibnou situaci tři na jednoho.

„Už jsem měl jasno hned od modré čáry – tuto kličku jsem prováděl ještě v juniorských kategoriích. Říkal jsem si, že ji zkusím, že si na to věřím. Poštěstilo se mi,“ usmíval se 43násobný mládežnický reprezentant.

Hokejisté Zlína během úvodního dějství s týmem zpod Ještědu drželi krok – ačkoliv se více věnovali defenzivním povinnostem, tak domácím zahrozili několika nepříjemnými brejky. „I když soupeř měl více ze hry, tak jsme ho dokázali držet od vyložených šancí, v obranném pásmu jsme si to víceméně hlídali,“ těšilo Václavka

Vše se změnilo od druhé třetiny. Hosté zkraje části museli do čtyř, což liberečtí ve 23. minutě potrestali. O šest minut později favorit vedl už 3:0. Do konce třetiny si nakonec vypracoval pohodlný náskok 5:1. „Odstoupili jsme od obrany, kterou jsme se dokázali držet v první třetině. V té druhé jsme se více hodlali zaměřit na útok,“ odtajnil plány, s jakými svěřenci Roberta Svobody vstupovali do prostřední části zápasu.

Jelikož v závěrečné třetině ze strany Zlína přišla pouze zmíněná trefa Jana Václavka, Berani na ledě Liberce prohráli sedmé extraligové utkání v řadě. Během nich za záda zlínských brankářů padlo 33 branek. „Potřebujeme být agresivnější v obranném pásmu. Soupeři necháváme moc času, aby se rozhodl. Musíme v tom zabrat po celý zápas, proti Liberci jsme to předváděli pouze v první třetině,“ poukázal autor dvou letošních branek.

Berani se v závěru února definitivně museli smířit s předčasným koncem letošní sezony po základní části. Pro mladší hokejisty v kádru je to však příležitost se předvést trenérům do dalších sezon. „Pro nás je důležitý každý zápas. Abychom se ukázali, že do týmu patříme, dokážeme pomoci, jsme platní. I přes vidinu, že v neděli končíme, jdeme do posledního zápasu,“ uzavřel 21letý Jan Václavek.