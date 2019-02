„Už jsme zažili silnější Spartu,“ cítil i jeden ze zlínských střelců večera Tomáš Valenta, že soupeř rozhodně nebyl v ideální pohodě.

Co říkáte na individuální akci nové tváře Dufka, který vám připravil gól?

Celý zápas hrála čtvrtá lajna nadstandardně. Dnes to byl jejich zápas a to rozhodlo. Každý zápas je ale těžký, liga je vyrovnaná. Každý zápas je nyní boj o play-off.

Bylo poznat, že Sparta není v pohodě?

Nemyslím si. Měli nějakou sérii, víc vyhrávají venku, takže nešlo poznat, že mají potíže. My jsme ale dnes podali jeden z lepších výkonů, což byl základ úspěchu. Ale už jsme zažili i silnější Spartu. Nemůžu komentovat, co mají za potíže, ale znám je lepší.

Čekali jste, že po čtvrtém gólu, kdy z branky vystartoval Machovský, naskočí váš nedávný spoluhráč Jakub Sedláček?

Zrovna jsem se ho lekl, šel jsem střídat a gólman vyjel z branky a půjde tam Sedlo. Hned mě ze srandy napadlo, že bych mu mohl dát gól. Ale gólman nechytal špatně. Proč ho měnit?

Chvílemi jste je ale výrazně přehrávali, z čehož vyplynuly i góly. Čím to bylo?

Měli jsme video, trenéři nám k tomu něco řekli, jakým stylem bychom měli být úspěšní. Zaplaťpánbůh jsme systém dodržovali a vrátilo se nám to v podobě vítězství.

Co výsledek znamená směrem k boji o play-off, jelikož jste se bodově na Spartu dotáhli?

Vůbec nic. My musíme jít postupně a každý zápas chtít vyhrát. Nedíváme se ani před sebe, ani za sebe, ale chceme vítězit. Liga je vyrovnaná a nedíváme se, s kým máme jaký vzájemný zápas. Nic nemáme propočítané, jdeme vyhrát. Nic víc.

Do třetí třetiny jste šli s náskokem 4:1, bylo jasné, že Sparta ještě něco zkusí zahrát o drama. Jak byla těžká?

Říkali jsme si, ať neustoupíme od hry, která nás dostala k vedení. Hráli jsme poctivě dozadu, což snad bylo vidět. Nebáli jsme se jet dopředu. To byl základ.

Co říkáte na atmosféru, lidé spustili mexickou vlnu…

Na tenhle zápas přijde vždycky dost lidí. Je to pro ně lákadlo. My jim děkujeme, že se chytili. Snad jsme je pozvali na další zápas a budou nás zase podporovat.

Jak by se vám líbila Sparta jako soupeř v předkole?

To je atraktivní soupeř pro nás i pro lidi. Tam se můžeme ukázat. To je jeden z hratelných soupeřů do předkola. Každý soupeř by byl výzva, pro nás by to byl úspěch. Ale to je ještě daleko. My se zatím díváme na nedělní utkání a od něj se budeme odrážet dál.

Nyní jste utekli o tři body Litvínovu. Povede teď cesta do předkola především přes Vervu?

Ztráceli jsme na ně šest bodů a nyní jsme před nimi. To ukazuje, jak je liga vyrovnaná. A za dva zápasy to může být úplně jinak. Nepředbíhal bych.

Jak je důležité, že jste si poradili s pražskou Spartou bez marodů Ondráčka a Tomáše Žižky?

Jsou s námi v kabině, zápasem žijí. Přijdou k nám, řeknou své postřehy. A i tímto nám pomáhají.

Vyříkávali jste si nějak poslední vysokou porážku v Plzni?

Ne. Trenéři nám řekli, ať to hodíme za hlavu. To byl základ nad tím nepřemýšlet. Už to byla minulost a dnes byl nový zápas. Ostrá slova byla jen po zápase, to bylo potřeba. Ale po dvanácté hodině už jsme mysleli na dnešní zápas. Tam nebyl problém.