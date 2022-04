O odchodu do Finska vás poprvé informoval váš agent. Týden pak nebyly žádné pokroky. Ztrácel jste naději?

Odchod nejprve vypadal na dvacet třicet procent. Nepřikládal jsem tak tomu velkou váhu, nepropadal panice, že to nevyjde. Nebylo to nic stoprocentního. Když to pak vyšlo, měl jsem radost, že si můžu prodloužit sezonu.

Jaké byly první dojmy z Finska?

Nebylo to pouze o prvních dojmech. Celé dva měsíce jsem jen hleděl s otevřenou pusou. (úsměv) Zázemí i komfort jsou na jiné úrovni. Při příjezdu jsem měl nachystaný apartmán, auto, dostal jsem týmové věci. Máte připravené podmínky na to, abyste mohli být co nejlepším hráčem, stoprocentně se můžete soustředit na hokej. Co tak vím, kluci ve Zlíně si třeba museli hledat nájem. Bylo to ale mé první zahraniční angažmá, těžko tak soudit.

Zlín má starší zázemí, naopak jste přicházel do špičkového finského klubu. Bylo to vším umocněno?

Kdybych přicházel z jiného klubu, tak by to srovnání možná bylo trochu jiné. V Tampere je nově postavená hala, disponuje nejmodernějšími věcmi, jaké vůbec šly dát. Je ideálně nachystaná na blížící se mistrovství světa. Všechno jsem si do poslední chvíle užíval.

Dostaňme se k přímo k hokeji. Jaká je finská nejvyšší soutěž?

Je to hodně těžká liga, hraje se jiný typ hokeje. Všichni říkají, že hokej je všude stejný, osobně si to ale nemyslím. Ve Finsku je to úplně o něčem jiném. Chvíli mi trvalo, než jsem si na tamní systém zvykl. Hlavně co se týče tempa hry, ve Finsku je to o několik tříd rychlejší.

V čem je finský hokej tolik odlišný?

První věc je jednoznačně bruslení, to je na jiné úrovni. Hráče se zároveň hodně snaží tlačit, ať jsou na puku, abych se jich zadarmo nezbavovali a hráli konstruktivně i pod tlakem. A to i v krizových situacích, aby to pouze nevyhodili ze středního pásma, ale přecházeli s pukem přes modrou čáru. Učí je to už od mládí, kluci jsou na to zvyklí. Je tam i hodně přečíslení a nerovnovážných stavů.

Patříte k ofenzivním obráncům. Museli vás někdy brzdit?

Nebylo to tak, že by mě přímo usměrňovali. Klub však disponoval dvěma špičkovými ofenzivními obránci. Spíše jsem se tak soustředil na defenzivní část hry, abych nesmyslně neútočil. Přijal jsem roli, jakou jsem měl. Na moji pozici ze Zlína měli jiné hráče.

Od začátku jste nastupoval v prvních obranných dvojicích. Ideálně začátek, že?

Když jsem do klubu přicházel, tak hodně obránců se potýkalo s covidem. Věděl jsem, že tam jdu rozšířit kádr, nikoliv být prvním bekem, byl jsem rád za každou šanci. V základní části navíc i kvůli těmto záležitostem nastupovali junioři, sestava byla poslepovaná. Jak se vrátili TOP hráči, tak jsem už nedostával takový prostor. Čekal jsem, jestli to někomu půjde méně. V play-off jsem nakonec dostal i šanci, trenér usoudil, že to chce protočit. Navíc se i zranil jeden kluk, tak jsem věděl, že budu hrát místo něj. Celkově jsem odehrál dost zápasů. (16 utkání, 1 branka, 1 asistence – pozn. red.)

Jak jste prožíval období, kdy jste nenastupoval?

Vždy pochopitelně chcete hrát a pomoci týmu. Ve Finsku mi ale nebylo líto jediné minuty, angažmá jsem si hodně užil. I v zápasech, ve kterých jsem nehrál. Bral jsem to tak, že si utkání půjdu užít z hlediště.

Během angažmá jste vstřelil jednu branku. Stála za to, střela letěla rychlostí 128 kilometrů za hodinu…

Paradoxně to byla jedna z těch slabších, co jsem na brankáře vyslal. Jelikož jsme měli čipy na vestách, tak fanoušci díky velkému komfortu mohli dohledat, kolik jsme najezdili kilometrů, měřilo to právě i rychlost střely. Jednou to dokonce bylo okolo 160 kilometrů za hodinu.

Po základní části jste s Ilves byli třetí. Nakonec jste v semifinále vypadli s TPS Turku. Pak jste hráli o bronz na jedno vítězné utkání…

Aréna byla téměř vyprodaná, lidé fandili suprově. V jednu chvíli jsem si už myslel, že utkání máme pod kontrolou, vedli jsme 3:0. Během minuty ale snížili na rozdíl jediné branky. Bylo to hodně napínavé.

Jak jste se dozvěděl, že vás čeká ještě zápas o bronz?

Bylo to v semifinálové sérii. Původně jsem si myslel, že je to jako v Česku. Před kluky jsem prohodil, že pokud nám semifinále nevyjde, budeme mít alespoň placku. Tak mi to pak řekli. Na utkání jsme týden museli čekat. Chápu však, že pro fanoušky i klub je to zajímavé. Vyplatí se to.

Ilves měl mistrovské ambice. Jak je klub spokojený s třetím místem?

Klub získal medaili po jednadvaceti letech, čekání vážně bylo dlouhé. Medaile se tak počítá. Na nejvyšší příčku to bohužel nedopadlo.

Slavili jste po bronzu?

Samozřejmě se slavilo, měli jsme týmovou večeři, večírek. Extra rozdílné to oproti Česku asi není. Jen pivo nemají tak dobré. (se smíchem)

Do Finska zamířil i brankář Beranů Libor Kašík. Utkali jste se ve čtvrtfinále…

Libor v play-off nedostal šanci vůbec, já proti Kärpät Oulu nastoupil dvakrát. Měli jsme šanci se potkat, chvíli pokecat. Z Kärpätu jsem jinak až na pár obránců, co jsem viděl na olympiádě, neznal téměř nikoho.

Co finština, stačil jste něco pochytit?

Vše jsem řešil anglicky, finsky vůbec neumím. Snažil jsem se pochytit základy, nějaká slovíčka. Větu byste ale ze mě asi nedostal. (s úsměvem)

Sezona pro vás byla hodně dlouhá. Jaký vás nyní čeká program?

Vůbec netuším. Teď mě čeká dovolená, sezona byla vážně dlouhá. V lednu jsem ležel s covidem, neměl jsem úplně jednoduchý průběh. Kdo by v té době řekl, že ve Finsku odehraji play-off.

Berani na vás před odchodem do Finska uplatnili opci. Jaká bude vaše další hokejová budoucnost?

Po příletu z Finska (Ilves zápas o bronz odehráli v neděli – pozn. red.) jsem si pořádně ještě ani nevybalil. Mám v plánu si sednout s manažerem. Pak se uvidí.

Spekulovalo se o zájmu Komety. Můžete to potvrdit, nebo vyloučit?

Promiňte, ale nechci to komentovat.