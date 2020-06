„Pro mě je titul maximum. Vždycky můžete dokázat víc. Ale hokej je i o štěstí,“ říká dnes s nadhledem Leška, který drží extraligový (909) i klubový (858) rekord v počtu nasbíraných kanadských bodů, nebo v počtu odehraných zápasů v řadě.

„Jednou mě někdo překoná. V kanadských bodech určitě,“ myslí si Leška, který kromě dvou titulů extraligového šampiona vlastní i tři extraligová stříbra z let 1999, 2005 a 2013.

S celkem 1156 odehranými zápasy za Zlín, Spartu a Plzeň je v extralize celkově třetí. Ve Zlíně jich odehrál 1080, což je nejvíc utkání za jeden klub v extralize.

„Hokej jsem hrál pro vítězství a tituly, ne pro počet odehraných zápasů,“ poznamenal skromně Leška, z jehož dosažené mety má prý větší radost otec než on sám.

„Asi je na to více hrdý než já, pro něj to nyní znamená asi více než pro mě. S odstupem času si toho možná budu vážit více,“ připustil otec dvou synů Kristiána a Ondřeje.

Nyní také vládne 593 zápasy za sebou bez přerušení (30. října 2005 až 23. března 2015, než ukončil kariéru). Kdoví, jak by sérii natáhl, kdyby mu v play-off 2005 litvínovský Daniel Branda nezlomil nohu. Do té doby totiž odehrál 428 zápasů v řadě během sedmi let (27. března 1998 až 9. března 2005).

„Člověk musí mít i štěstí a já musím zaklepat, že se mně zranění vyhýbala,“ pochvaloval si Leška.

„Cením si toho, samozřejmě. I tréninků jsem vynechal málo. Proto mně to připadá normální. Někdo je ke zraněním náchylný víc,“ usmíval se zlínský ironman.

Na přelomu století zkusil i reprezentační dres. V 10 zápasech vstřelil čtyři branky a přidal čtyři asistence. Ačkoliv na extraligovém ledě patřil mezi hvězdy, v nároďáku se přesto nikdy trvale neprosadil.

„Mrzí mě to, ale hokej je i o náhodách a štěstí. Jsem však spokojený, jak mi moje kariéra vyšla. Rozhodně si neříkám, že kdybych tomu dal víc, že bych byl jinde,“ reagoval kdysi rodák z Chomutova, který s hokejem začínal ve Zlíně.

„Dovedl dobře improvizovat. Některé věci jsme si sice museli říct. Hodně jsme mluvili, ale pak to bylo o tom provedení a on to měl stoprocentní,“ vyzdvihl spolupráci Martin Hamrlík, dlouholetý parťák a kamarád, bývalý výtečný obránce a dnes trenér Zlína.

VIZITKA PETRA LEŠKY

Narozen: 16. listopadu 1975 v Chomutově. Číslo dresu: 19. Hůl: Levá. Přezdívka: Lešoun, Leša

Kariéra: Rögle (1992/1993), Surrey Flint Generals (1994/1995) Zlín (1995-2002), Plzeň (1997/1998), Sparta Praha (2002/2003) Zlín (2003-2005), 2005/2006 (Petrohrad, Söderrtälje, Zlín), 2006 2015 (Zlín).

Největší úspěchy: 2x mistr extraligy se Zlínem (2003/04, 2013/14) 3x vicemistr se Zlínem (1998/99 a 2004/05, 2012/13), 2x 3. místo (2001/02 se Zlínem a 2002/03 se Spartou).

Osobní úspěchy: vstoupil jako 60. člen do Klubu ligových střelců (250 gólů), 2001/02 se stal vítězem kanadského bodování.

V reprezentaci: 15 zápasů 4 góly.

Premiérový zápas v extralize: 12. září 1995, 2. kolo: Zlín Slavia 2:5

Premiérová branka v extralize: 3. října 1995, 9. kolo: Sparta Zlín 4:5