„Cílem je mít vyvážený rozpočet na konci roku. Situace není napříč extraligou ideální, ve vzduchu visí mnoho otazníků. Čekáme, co se bude dít, jak nám budou moci pomoci fanoušci. Příjmy od nich jsou ale nyní jako věštění z křišťálové koule,“ posteskl si prezident PSG Berani Zlín Jiří Korec, který z ekonomických důvodů po odvolání Martina Hostáka z pozice generálního manažera tuto funkci nebude obsazovat.

„Uplynulé dva měsíce ukázaly, že současný aparát vše zvládne sám. Zde jej opět v budoucnu obsadíme, ukáže až čas.“

Rozpočet oproti loňsku byl snížen.

„V řádu jednotek, nejedná se o zásadní změnu,“ uklidnil veřejnost Korec, jehož tým pracuje i s krizovými scénáři.

„Jak by se ale řešily větší problémy, je předčasné říkat. Stejně jako kdo by škody sanoval, jestli by to bylo od města, jiného subjektu, či stát,“ přemítá prezident.

Omezení se dotkne i extraligové kabiny.

„S hráči jsme domluvení na platovém snížení, které ale není dramatické. Budou mít takřka tolik, jak mají mít. Všichni si uvědomují současný stav, všem patří za jednání dík,“ vzkázal Korec.

I přes nelehkou ekonomickou situaci je stále v plánu klubu zásadní rekonstrukce stadionu.

„Vše je stále v přípravách, ale podařily se nám zkrátit lhůty. V březnu příštího roku bychom měli mít projekt a stavební povolení, pokud se podaří dohodnout spolufinancování se státem a krajem, na podzim bychom mohli začít,“ je optimistou Korec, přičemž jsou na stole hned dvě varianty rekonstrukce – kratší na jednu sezonu a delší na dvě.

„Vedení klubu nyní hledá zázemí po dobu rekonstrukce. Kde se bude hrát, však ještě jasné není, je předčasné o tom hovořit,“ omluvil se prezident Beranů.