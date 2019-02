Zlín – Ve žlutomodrém dresu Zlína by opět mohl po osmi letech řádit po boku Petra Čajánka hokejový dravec Martin Erat, zkušenosti by mladé obraně beranů rozdával Roman Hamrlík. Za Kladno by do Baťova města mohl přijet třeba slavný Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec a další hokejové star.

Šílená a nereálná představa?

Kdepak. Majitelé klubů NHL se stále nemohou dohodnout s hráčskou asociací NHLPA na nové kolektivní smlouvě, která vyprší 15 září. Pokud se nedohodnou, reálně hrozí další stávka.

„Nechci odhadovat, jak je to reálné nebo nereálné. Nicméně nějaké kontakty proběhly i s těmito hráči," přiznává jednatel PSG Zlín Patrik Kamas debaty s Martinem Eratem a Romanem Hamrlíkem.

A dokonce je prý ve hře i více jmen. Nabízí se třeba dva olomoučtí odchovanci David Krejčí nebo Jiří Hudler, kteří by to do Zlína neměli daleko. „Konkrétní nebudu. Ale ve hře jsou už jen maximálně dvě jména, spíš jen jedno," tvrdí Kamas.

„Ale není naším zájmem dostat sem nějaké velké množství hráčů a zasáhnout výrazně do týmu. Spíš v případě výluky opravdu jen doplnit kvalitou," vysvětluje.

Proto se ve Zlíně nedá očekávat příval hvězd a odchody současných hráčů. „Musíme být připraveni i na variantu, že by NHL začala později a nastaly by odchody, vše by muselo být uděláno tak, aby se to mužstva pro zbytek sezony zásadně nedotklo," uvažuje Patrik Kamas.

Ten rozhodně není typem činovníka, který by klub zadlužoval. Naopak hledá opatření, která by oddílu co nejvíce ulehčila a snaží se šetřit. „Samozřejmě peníze jsou v profesionálním sportu vždy až na prvním místě. Nicméně si myslím, že bychom se s tím dokázali nějak vypořádat," tvrdí jednatel klubu.

Musel by však hledat posílení příjmů rozpočtu. „Protože by nám vznikly další výdaje. Na sezonu se připravujeme s vyrovnaným rozpočtem. Pokud se jména dají na papír, všechno vypadá nádherně. Ale když nastane realita, tedy výpočty nákladů, pojistky a další věci, vše může být daleko složitější," zůstává na zemi Patrik Kamas.

Vedení beranů situaci v zámoří sleduje v běžných médiích, informace získává i od samotných hokejistů. „Ti je mají mnohdy ještě detailnější," potvrdil.

A nemusí pro zprávy chodit daleko. Současného kapitána beranů Petra Čajánka se poslední stávka NHL přímo týkala, i proto ročník 2004/2005 odehrál místo v St. Louis Blues společně s Martinem Eratem, Romanem Hamrlíkem a později Radkem Bonkem ve Zlíně.

„Zrovna v úterý jsme s Petrem vedli debatu na tohle téma. Pár slov k tomu dáme, ale určitě to zase nějak zásadně neřešíme. Mluvíme o tom, kluci jsou v kontaktu se svými kamarády, kteří hrají v NHL," přiznává Kamas, který také zcela určitě čerpá i z poznatků Martina Hamrlíka, staršího bratra Romana.

Vedení Zlína přibližně již od začátku dubna sleduje, jak se celá komplikovaná situace a dohady mezi mecenáši a hráči vyvíjí. „A budou ještě složitá a komplikovaná. Rozhodně nemusí skončit dohodou," tuší šéf zlínského klubu.

Ten si myslí, že by případné výluky nejvíce využilo Kladno v čele s Jaromírem Jágrem, který by zřejmě zlanařil nejednoho kvalitního hokejistu.

„Všichni mluví jen o Kladnu, ale variant posílení pro jednotlivé týmy je velké množství. Pokud ta situace nastane, všichni začneme počítat běžné finance, odměny i zmíněné pojistky hráčů, od toho se pak také odvine, kolik bude hráčů z NHL a kde budou v Česku hrát. Budeme pak zvědaví, co ukončení stávky a pozdější začátek s NHL udělají," upozorňuje Kamas.

Jestliže skutečně dojde k nejčernějšímu scénáři a nejslavnější hokejová liga nezačne, pozitivně se stávka dotkne extraligy, která získá na kvalitě, prestiži a zájmu.

„Sportovní úroveň to nepochybně zvedne. Může se změnit poměr sil jednotlivých týmů. Byla by to příznivá zpráva pro všechny kluby, jelikož je oprávněný předpoklad, že by chodilo více lidí. Pochopitelně by nám to pomohlo vydělat další finanční prostředky právě na zvýšené náklady, které by angažováním hráčů vznikly," vysvětluje jednatel PSG Zlín Kamas.