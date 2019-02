Zlín – O budoucnost je postaráno! Vedení extraligových hokejistů Zlína se dohodlo s útočníkem Petrem Holíkem i obráncem Daliborem Řezníčkem na prodloužení smluv o další čtyři sezony.

Zlínský Petr Holík se prosazuje přes českobudějovickou obranu. | Foto: Deník/Matej Slávik

„Jedná se o velmi talentované mladé hráče, na kterých lze postavit tým v dalších letech. Obě strany jsou rády za vzájemnou a oboustranně výhodnou dohodu," pochvaloval si jednatel PSG Zlín Patrik Kamas.

„Chtěl jsem zůstat ve Zlíně a získat další zkušenosti. Pokud zamířím v budoucnu do zahraničí, rád bych odešel jako komplexní hráč. Ve Zlíně dostávám hodně příležitostí a jsem plně vytížený. Mým cílem je nadále hokejově růst právě tady," přiznal 20letý Petr Holík.

Setrvání ve žlutomodrých barvách přivítal i o rok starší obránce. „Byl jsem mile překvapen návrhem nové smlouvy. Znamená to pro mě jistotu do dalších let. Věřím, že splatím klubu danou důvěru a svými kvalitními výkony si vybojuji více prostoru na ledě," věří Dalibor Řezníček.