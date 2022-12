Jak řekl, tak společně se všemi spolumajiteli udělal. Velmi rychle. „Změny byly potřeba udělat z více důvodů. Tím hlavním bylo zjištění velmi rizikově nastaveného rozpočtu s potenciálem velkého problému pro všechny spolumajitele. Začali jsme to řešit. Vedle toho se můžeme bavit o sportovní stránce, která taky nebyla dobrá. Spolumajitelé s jiným řešení situace nepřišli, víceméně se přiklonili k našemu návrhu. Našeho kandidáta Robertu Hamrlu jednohlasně podpořili.“

Jiří Korec během páteční tiskové konference také promluvil o:

Rozpočtu A-týmu Beranů:

„Rozpočet pro tuto sezonu je 52 milionů korun. Ke dni, kdy jsme to začali řešit, byla příjmová stránka nepokryta zhruba z 25 milionů korun. Ztráta se měla začít snižovat od ledna, přičemž i při všech přepočtech udělalo díru minimálně 13 milionů korun. Už uplynulá sezona byla ztrátová, přičemž tu pokryly zisky z předchozích let. Kvůli současné neutěšené finanční situaci vedení aktuálně vyčerpalo cash-flow. Nejsme tak v situaci, kdy si můžeme dovolit dohrát sezonu s výraznou ztrátou, jelikož bychom nebyli schopni plnit své závazky. To byl důvod, proč jsem vyvolal jednání. Říkal jsem, že takto nastavit rozpočet je minimálně rizikové.“

Rizicích špatně nastaveného rozpočtu:

„Pokud se nám nepodaří pokrýt deficit dalšími novými reklamními partnery, tak na konci sezony bychom rizikově mohli být až na mínus 14 milionech korun. Mezi spolumajiteli jsme domluveni, že učiníme takové kroky, aby klub splnil závazky na sto procent. Je otázka kolik nás to bude ve finále stát. Na rovinu říkám, že z pozice města máme omezené možnosti. Případné krytí ztráty bude právě spíše na ostatních spolumajitelích. Před Robertem Hamrlou je nyní velká práce a výzva.“

Změně struktury vedení klubu a zrušení prezídia:

„Změna je vyvolána současným stavem. A za mě je to v současné době stoprocentně správný krok. Do velké míry rušíme kolektivní orgány, dáváme jasnou zodpovědnost na mnohem menší počet lidí, kdy každý ví, za co je zodpovědný! Pak se případně dají vyvozovat důsledky.“

„Jednání se spolumajiteli se nenesla v duchu toho, že bychom se z pozice města plácali po ramenou a utvrzovali ve faktu, že jsme v létě měli pravdu. Za sebe říkám, že nikdo nemůže vědět, v jakém stavu by byl klub, kdyby změna v létě opravdu proběhla. Klidně to mohlo být i horší.“

Volbě Roberta Hamrly:

„Vycházeli jsme z letního výběrového řízení, nechtěli jsme tahat králíka z klobouku. Tehdy jsme jako město měli jiného kandidáta číslo jedna. Oslovili jsme jak tuto osobu, tak i Roberta. Zmíněný člověk je velice schopný manažer, ale nemá žádné zkušenosti ze sportovní stránky. Sám říkal, že není vhodným kandidátem, že Robert je lepší volbou. Chtěl být až číslem dva. S tímto návrhem jsme přešli před spolumajitele.“

Reakci generálního partnera PSG:

„Nemáme žádnou informaci o tom, že by společnost PSG krátila podporu v této sezoně. Jejich zástupce se naopak vyjádřil, že je v případě problémů ochotný pomoci, aby klub splnil všechny své závazky. O další sezoně jsme se ale nebavili. Každopádně vnímám, že nálada je jiná, než bychom si všichni představovali. PSG podle mě čeká, jak vše bude fungovat. Po Zlíně běhaly různé informace, které někoho měly podpořit i poškodit. Věřím, že se konečně ukáže pravda, a že se zaručené informace neprokáží.“