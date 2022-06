Velký zvrat! Hamrla nebude generálním manažerem Beranů

Měli ústní dohodu. I to však bylo málo! Úterní valná hromada původně měla stvrdit definitivní jmenování Roberta Hamrly do pozice generálního manažera hokejových Beranů, to se však nestalo. PSG a spolek totiž přehlasovali město. Na pozici jednatele zároveň skončil Patrik Kamas. „Na návrh PSG byl z pozice jednatele odvolán pan Kamas, což měl být vstřícný krok vůči městu, že se nebrání změnám,“ přiblížil primátor města Zlína Jiří Korec.

Někdejší brankář a majitel reklamní agentury Robert Hamrla se nestane generálním manažerem Beranů. | Foto: Se souhlasem Roberta Hamrly.