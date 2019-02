Zlín – Skvostnou bilancí proti úřadujícím šampionům se mohou v letošním extraligovém ročníku pochlubit hokejisté Zlína. Berani dokázali i počtvrté v sezoně nad Karlovými Vary vyzrát a ze vzájemných soubojů vytěžili 11 bodů.

Trenér Venera | Foto: DENÍK

Že by to byl pro ně ideální sok pro vyřazovací část, však trenér Zdeněk Venera nechce ani slyšet.

„Play off je jiná soutěž, ve které není lehký soupeř. Šestka by nám již neměla uniknout. Teď se snažíme uhrát pozici do čtvrtého místa, abychom ve čtvrtfinále začínali doma. Nemá ale cenu spekulovat nad týmem, který dostaneme,“ zdůrazňuje Venera.

Jeho svěřenci odehráli v závěru minulého týdne dvě zcela rozdílná utkání. Zatímco doma s Litvínovem se střelecky trápili a prohráli 1:2, v neděli do sítě mistra nasázeli během prvních dvou třetin pět branek.

„Nemám pro to logické vysvětlení. Jsou zápasy, ve kterých jsme se mohli rozkrájet a stejně bychom neskórovali. To byl případ Litvínova. Naopak v posledních venkovních duelech v Liberci i ve Varech se nám dařilo. Ke sportu podobné výkyvy patří,“ tvrdí zlínský stratég.

Berani zápas dohrávali bez svého elitního centra Lešky, který v úvodu závěrečné části vyfasoval osobní trest do konce zápasu za nesportovní chování. Mimo ledovou plochu totiž odhodil kus zlomené hokejky. Venera tak po zbytek zápasu nasazoval do první i třetí formace mladíka Romana Vlacha.

„Pro tyto případy máme připraveny dvě verze. V první chodí jeden hráč na led ob jedno střídání, ve druhém stáhneme hru na tři formace. Vzhledem k tomu, že do konce již zbývala necelá třetina, tak jsme se rozhodli pro první. Roman je navíc výborně fyzicky připravený,“ podotýká Venera.

Do výborné formy se dostal obránce Antonín Bořuta, který si v posledních pěti zápasech připsal čtyři kanadské body za tři góly a jednu asistenci. Gólově se prosadil i na ledě Energie.

„Opravdu se zlepšil. Je to typ hráče, který v klubu může působit dalších mnoho let. Hodně mu pomohlo hostování ve Vsetíně, kde se okamžitě zařadil mezi klíčové hráče. Dostával tam více prostoru a odehrál situace, do kterých jinak ve Zlíně nezasáhne. To samé platí také pro Jirku Ondráčka,“ nešetří chválou na talentované mladíky jejich nadřízený.

Na Veneru vzpomínají na Západě Čech s notnou dávkou nostalgie. Vždyť i v neděli někdejšího trenéra Energie přivítali domácí fanoušci skandováním. I on sám přiznává, že vzájemné zápasy mají pro něj pikantní příchuť a výkony úřadujícího mistra pozorně sleduje.

„Ale jsme všichni profíci, takže jdu i do vzájemného souboje naplno a s tím, že chci vždy vyhrát. Nic na tom nemění ani fakt, že jsem ve Varech strávil krásné tři roky. Člověk si mezi známými nechce udělat ostudu, protože by si pak ze mě utahovali a dali by mi to velmi pocítit,“ culí se Venera, který neopomněl pochválit fanoušky Beranů.

Do Karlových Varů se jich na strastiplnou a mrazivou cestu napříč republikou vydalo asi 120 a v KV Aréně dali o sobě hodně vědět. „Překvapilo mě, v jakém počtu dorazili. Vytvořili nám domácí prostředí, za což bych jim chtěl poděkovat,“ vzkázal příznivcům žlutomodrých barev.