Zlín – Varuje před podceněním. Přestože do Zlína v úterý přijede předposlední celek extraligové tabulky, který navíc v sezoně nasbíral nejméně bodů ze všech, trenér Zdeněk Venera považuje právě tento duel s hokejisty Kladna za nejtěžší v sezoně.

Trenér zlínských hokejistů, Zdeněk Venera. | Foto: DENÍK/Michal Šimr

„V hlavách hráčů mohou Středočeši vyvolat podcenění, což by se hrubě nevyplatilo. Třebaže soupeř má zcela jiné starosti než my, zas tak velké výkonnostní rozdíly mezi celky v soutěži nejsou. O to důležitější je nyní kluky přesvědčit, že musejí hrát naplno,“ uvědomuje si zlínský stratég, který ale není zastánce velkého burácení a tlučení do stolu. „Kladno hraje o záchranu, bude bojovat o každý puk, kousat a žádný souboj nevzdá. Navíc stále je velmi silné v početních výhodách, kde dává myšlenku hře zkušený Patera. Je podobně nebezpečný jako náš Leška,“ přirovnal.

Berani se netají přáním a cílem skončit po základní části do šestého místa. O to více budou potřeba body proti relativně slabším celkům, se kterými se tento týden utkají (v pátek v Brně, v neděli s Boleslaví – pozn. red.). „Zase tak daleko se nedívám. Určitě ale bude potřeba hrát pořád naplno a disciplinovaně,“ nabádá své svěřence Venera.

A právě velký počet vyloučených o víkendovém dvojkole byl jistě jednou z příčin, proč Zlín neudržel vedení po dvou třetinách. „V pátek jsme byli vylučovaní hodně, v Praze už to bylo lepší. Liberec je doma opravdu silný, sehráli jsme dobrý zápas, udělali jsme ale také několik chyb a to nás stálo body. Hokej se hraje na tři třetiny a my jsme tu poslední nezvládli. Body ze Slavie jsou pro nás ale daleko důležitější, protože to je soupeř, s nímž budeme bojovat o pozice do play off. Osobně si totiž myslím, že Liberec půjde tabulkou nahoru,“ očekává Venera.

Na rozdíl od víkendu se zdravotní stav ve zlínské kabině již zlepšil. „Mimo hru bude ještě nachlazený Filip Čech. Naopak Švrček s Loučkou již virózu překonali a budou připraveni,“ potěšil fanoušky trenér před dnešním 42. kolem.