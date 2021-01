Jaké je vaše hodnocení utkání?

Zápas by možná dopadl jinak, kdybychom dali gól, co jsme vstřelili a neplatil. Domácí bychom více dostali pod tlak. Rozhodly však přesilovky. Nyní však není prostor se jim více věnovat. Navíc nám chybí Honejsek a Šlahař. Hra z naší strany každopádně byla lepší než minulý zápas ve Varech. Spokojeni ovšem nejsme, nemáme žádné body.

Co momentálně nejvíce trápí váš tým?

Produktivita je slabá. Po Novém roce jsme vyhráli v Mladé Boleslavi (1:0 - pozn. red), s Kometou jsme odehráli výborné zápasy, ale bodu. (0:3, 4:5 - pozn. red.) V Budějovicích jsme dali pouze jeden gól.

Hledáme pozitivum – nějaké šance jsme si vytvořili. Věříme, že někdo z hráčů se chytne. Doma jsme zvládli s Libercem tím, že jsme proměnili dvě přesilovky. Nejsme ale v takové pohodě, aby nám to vycházelo.

Chybí oné pohodě, abyste za sebou vyhráli dva tři zápasy?

Ano, to bychom si hodně přáli. Tempo je takové, je však pro všechny stejné. Nic nevzdáváme. Ve hře je ještě hodně bodů. Pomohlo by nám, kdybychom se nadechli. Teď máme dva zápasy doma s těžkými soupeři. (Plzeň, Liberec - pozn. red.) Moc si nevybíráme. Dá se bodovat s každým. Musíme se na to takhle dívat.