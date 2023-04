Finále Chance ligy by mohla odvysílat Česká televize

Česká televize možná do svého živého vysílání zařadí finále Chance ligy. S největší pravděpodobností by to vycházelo na první zápas na Lapači, který mezi hokejisty Vsetína a Zlína odstartuje v sobotu v 17.00 hodin.

Začátek valašského derby 43. kola hokejové Chance ligy Vsetín - Berani Zlín. | Video: Břenek Martin