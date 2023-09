Nový ligový ročník už sledge hokejistům Zlína klepe na dveře. O víkendu 23. a 24. září se vydají na úvodní dva duely do Čech za dvěma medailisty z loňské sezony. V sobotu se představí v novém domově loni bronzové Sparty v Kateřinkách (14:00), o den později pak na půdě mistra v Karlových Varech (12:00).

Sledge hokejisté Zlína letos obhajují stříbrné medaile. | Foto: petrkoval.cz

Start do nové sezony to bude pro svěřence trenéra Tomáše Sedláčka trochu stísněný, nový domov Pražanů totiž disponuje "zámořskými" rozměry ledové plochy 56x26 metrů, což je úplné minimum, jaké tamní řády dovolují.

Pro porovnání: evropský standard například pro konání světových šampionátů je 60x30 metrů, NHL kluziště pak činí 60x26. V Kateřinkách se tak dá očekávat rychlý a kontaktní hokej. V neděli v pravé poledne se pak Zlínští představí v karlovarské KV aréně, kde si v březnu přebrali stříbrné medaile.

"Zdravá nervozita před startem v soutěže tam samozřejmě trochu je. Musíme vidět, že v soutěži nás čekají kvalitní protivníci, kteří taky chtějí uspět. Jsem zvědavý, jakou hru se jednotlivé týmy budou v sezóně prezentovat," pověděl před prvním ostrým ligovým duelem trenér SHK LAPP ZLÍN Tomáš Sedláček, jenž u kormidla Moravanů začíná již čtrnáctou sezonu.

"Za ty roky už umím lépe pracovat s emocemi. Roky přibývají, což na tom taky má svůj podíl," pousmál se Sedláček.

Jeho svěřenci se vydali na led 9. srpna, mají tak za sebou šestitýdenní přípravné období proložené také intenzivním soustředěním se zvýšeným objemem ledu a tréninků ve fitness centru Vita Sana Club. Právě tam je měl na povel David Vyoral, dříve špičkový český reprezentant ve sportovní gymnastice.

"Jsem s klukama už pátým rokem. Pro mě je to zpříjemnění a zároveň výzva, protože nejsem přeci jen specialista na práci s handicapovanými. Věřím, že to má přínos pro mě, i pro ně. Moc si to chválím, je to parta velmi dobře naladěných lidí," mluví s nadšením osobní kouč a pokračuje:

"Dříve jsme strašně moc bušili, jelikož ale kluci mají i nějaké svoje posilování a k tomu tréninky na ledě, tak jsme to letos vzali trochu víc volněji. Během dvou hodin u nás zvládneme protažení, nějaké kruhové cvičení, posilování, strečink a na závěr saunu. Všechno u nás mají kluci k dispozici," říká Vyoral, jenž má za sebou také pětileté účinkování u světoznámého Cirque Du Soleil.

Osm týmů o čtyři místa v play off

Česká para hokejová liga má i letos osm týmů, první čtyři po základní části se poperou o medaile v play off.

O vstupenky do vyřazovacích bojů se reálně může ucházet až sedm týmů, krom loňských medailistů Karlových Varů, Zlína a Sparty by se určitě rádi mezi nejlepší čtyři podívala znovu i Olomouc, z německých vod pak posilovaly i loni šesté Pardubice (příchod Rennhack). A nezapomínejme na Slezsko, kde působí Ostrava (a v ní nově ex-zlínský David Palát) a Havířov.

O uplynulém víkendu už byly v akci loni týmy hrající o 5. až 8. místo. Dobře si vedly Pardubice, které porazily 2:1 Ostravu a 7:1 Havířov.

Oproti tomu i letos, zdá se, to budou mít velmi těžké České Budějovice. V prvním kole doma prohrály s Havířovem 0:20 (řádili především Kuhli-Lauenstein s Kalegarisem), ve druhém pak Motor nestačil 1:10 na Ostravu.