Bylo to dnes vážně tak náročné?

První zápasy se hrají ve velké únavě, navíc teple. Myslím si, že všichni toho mají plné zuby. A to přes skutečnost, že jsme se výborně připravovali na suchu. A že v tom pokračujeme na ledě.

S Prostějovem jste dvakrát vedli, nakonec jste padli 2:3.

Na úvodní utkání se hrál kvalitní hokej, měli jsme spoustu dobrých věcí. Zbývá nám ještě měsíc, abychom to doladili.

Rozhodující gól hostů přišel 17 vteřin před koncem. Zbytečně?

V této fázi musíme být na puku zkušenější a nehrát riskantní puky. Nějak se to tam odrazilo, dostalo ke středu. Hráč hostů to provedl dobře, schoval si puk a z otočky vypálil nahoru. Musím ho pochválit, byl to hezký gól. Výborné zakončení. Vše se ale samozřejmě dá chytit.

Spravil jste si chuť v nájezdech?

Nejsem na ně žádný specialista! (úsměv) Pro mě je to ale určitě povzbuzení do další práce. Dva roky jsem působil v Prostějově, proti mně však jeli pouze dva, které jsem znal. Dneska odpočineme, zítra pokračujeme v práci.

První zápas v dresu Beranů a hned proti bývalému klubu. Tomu se říká premiéra, viďte?

Za tyto roky bych chtěl poděkovat. Nikoho odtamtud nebudu špinit, rozhodně mají kvalitní tým. Vždy to s nimi bude boj. S klukama jsme něco prožili, v hlavě vám to proběhne. Už od včera jsem věděl, že budu chytat. Teď jsem ve Zlíně, budu bojovat za tento klub. Budu makat, co jen můžu. Snad klukům co nejvíce pomůžu.

Hokej, Berani Zlín - Prostějov, první příprava na sezonu 2024/2025 arrow_left arrow_right info Zdroj: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka. 1/15 Zlínští hokejisté (modré dresy) v úvodním přípravném zápase vyzvali Prostějov.

V Prostějově se kádr hodně mění.

Znal jsem polovinu kluků, vídal jsem se s nimi denně. Dobří kamarádi jsme s Honzou Veselým.

Na začátku třetí třetiny vyrovnal na 2:2.

Ještě týden to budu poslouchat, bude mi psát a posílat videa, jak mi to tam vypálil. (se smíchem) Byla to situace dva na jednoho, střílel to z první. Dal to ale pěkně. Možná jsem to mohl více ustát. Pak jsem mu však chytil tři na dva a nájezd.

Ve Zlíně jste několik měsíců. Vašimi konkurenty jsou Daniel Huf a Michal Kořének. Měl byste spíše působit jako mentor?

To si nemyslím, na to je ještě brzy. S Hufinem i Kořenem jsme v pohodě. Všichni tři tvrdě pracujeme. Koho trenéři postaví, ten bude chytat. Jako zkušenější gólman se jim budu snažit pomáhat, oba to ještě mají více před sebou než já. Rozhodně ale nechci jen sedět na střídačce.

Už víte, jak často byste měl chytat?

V přípravných zápasech se budeme střídat, kdo začne, ten začne. Hlavní je, aby gólman pomohl vzadu. Budeme se podporovat, abychom klukům dali klid a mohli se na nás spolehnout. Od toho jsem tady.