„Šlo na nich vidět, že hrají o záchranu, šli do toho mnohem víc po hlavě, než my,“ cítil útočník Zlína Jan Dufek v rozhovoru do kamery České televize Zlína, že přístup týmu k utkání nebyl ideální.

„Každý zápas je klíčový a rozhodující a my k nim přistupujeme jako by byl poslední v sezoně,“ vystihl kapitán Pardubic Jan Kolář rozdíl v zápase, který Pardubice vyhrály potřetí za sebou.

„Taky to tak vypadalo, těžko se to pak dohání,“ narážel Dufek na první třetinu, kterou Berani prohráli 0:2 po gólech Zacharčuka a Poulíčka ve vlastním oslabení. A to ještě neproměnil svou tutovku Tybor.

„Byl to již několikátý zápas, kdy jsme měli špatný vstup a pak to musíme dohánět. Ať už na Kladně nebo doma s Libercem," připomněl Svoboda poslední zápasy.

„Pokud si to hráči neuvědomí, tak čtyřicet minut je málo,“ ví Svoboda.

Přesto Zlín nejen, že vyrovnal, ale především ve druhé třetině nervózní Pardubice výrazně přehrával. „Zaslouženě Zlín vyrovnal,“ uznal trenér Pardubic Milan Razým.

„Řekli jsme si v kabině, co chceme plnit. Dali jsme pak dva góly a stáhli manko. Bohužel ve třetí třetině nám tam spadl další gól. Nezvládli jsme to,“ litoval Dufek, který byl na ledě u obou gólů Zlína a byl vyhlášen nejlepším hráčem Zlína v zápase.

Nejprve Berani snížili na 1:2 gólem Buchty, jenž dotlačil za brankovou čáru odraženou střelu Claireauxe.

„Hráči Pardubic byli na ledě celou minutu a nestihli vystřídat. Věděl jsem, že Honza Dufek s Claireauxem to umí provést, nastřelil to na zadní beton. Vím, jak je z pohledu obránce těžké odstavit dojíždějící obránce. Jsem rád, že to tam padlo,“ poznamenal Buchta.

Následně byl francouzský útočník i na konci nádherné akce s Dufkem, který bodoval už pátý zápas za sebou.

„Jsme tam od toho, abychom dávali góly. To se nám naší lajně s Valem povedlo. Chyběl nám jeden gól, škoda,“ litoval Dufek.

„Sice jsme po špatném začátku vyrovnali a v kabině si řekli, co by nás mohlo dovést k vítěznému konci. Rozhodly ale dvě přesilové hry – jedna domácích a jedna naše. Bohužel jsme prohráli,“ litoval zlínský kouč. „Za body jsme neskutečně šťastní. Udržely nás ve hře,“ ulevil si i trenér Pardubic Razým.

HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. min Zacharčuk (Tybor, J. Kolář), 20. Poulíček (Vondrka, J. Kolář), 52. Tybor (Vondrka, J. Kolář) - 24. Buchta (Claireaux, Dufek), 37. Claireaux (Dufek). Rozhodčí: Jeřábek, T. Veselý – Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:3, navíc Kubiš (Zlín) na 10 minut. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1. Průběh utkání: 2:0, 2:2, 3:2.

HC Dynamo Pardubice: Kantor - Ivan, Mikuš, J. Kolář (C), Zacharčuk, Holland, T. Voráček - Tybor, R. Kousal, Vondrka - Svačina, Poulíček, Mandát (A) - M. Látal, Harju, Kusý - Paulovič, Rolinek (A), Blümel. Trenéři: Razým, Mikeska, Čáslava.

PSG Berani Zlín: Kašík - D. Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Buchta, M. Novotný, Řezníček - Dufek, Claireaux, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - J. Ondráček, Fryšara, Köhler - P. Sedláček, Kubiš (A). Trenéři: R. Svoboda, Martin Hamrlík, Hrazdira.