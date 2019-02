Vlach: Atmosféra zimní olympiády je nezapomenutelná

Zlín – Nasedněme do pomyslného stroje času a vraťme se o 22 let zpět do poloviny února 1988. Kanadské Calgary tehdy hostilo XV. zimní olympijské hry. Hokejové družstvo Československa přijelo obhajovat stříbrné medaile ze Sarajeva.

Rostislav Vlach | Foto: DENÍK

Dominik Hašek kryl záda Šindelovi. V obraně Antonín Stavjaňa. V ofenzivě řádili Liba a Pešek. Jako náhradník, který dostal přednost před týmovým kolegou Radimem Raděvičem, se v nominaci objevil tehdy 26letý Rostislav Vlach. „Rozdělil bych olympiádu do dvou bloků. Celková atmosféra byla nezapomenutelná. Spousta výborných a výjimečných sportovců se sešla pod jednou střechou,“ vzpomínal na výjimečnost sportovního svátku Vlach. Ovšem již s menší radostí vzpomíná na samotný hokejový turnaj. Národní tým tehdy skončil na 6. místě, které bylo bráno jako neúspěch. „Turnaj jsme odstartovali slušně, ovšem konečný výsledek byl pro všechny neúspěchem a zklamáním, přestože jsme stejně jako všechny silné týmy mysleli na medaili,“ tvrdí nyní asistent zlínského trenéra, který tehdy nastupoval vedle Rosola a Růžičky. „Hráli jsme celkem dobře, rozuměli jsme si, ale pokud mužstvo neudělá výsledek, je to k ničemu,“ tvrdí. Olympiády v Calgary a letošní ve Vancouveru dělí 22 let. Podle někdejšího vytříbeného technika jsou však zhruba na stejné úrovni. „V současné době však mají sportovci více vymožeností. Ale atmosféra a fakt, že se lidé z různých odvětví mezi sebou poznávají a mluví, jsou fantastické. Ve Vancouveru jsem několikrát byl a musím potvrdit, že je tam skutečně krásné prostředí. Kanaďané dokážou z takové velké akce udělat příjemný zážitek. Dají si na ní záležet,“ myslí si Rostislav Vlach. V Calgary však byla sportoviště od sebe vzdálena až sto kilometrů, proto neměli hokejisté příliš možností se podívat na jiné sporty. „Nejblíže byla bobová dráha, kterou jsme byli omrknout. Specifická je její rychlost, takže závodníci kolem nás jen profrčeli a moc jsme ze závodu neviděli,“ vypráví osminásobný mistr extraligy. Večtvrtek18. únorav 6 hodin ráno vyzvou Růžičkovi svěřenci v prvním olympijském souboji federálního soukmenovce ze Slovenska. „Poněvadž všechna mužstva jsou přibližně stejně kvalitní, očekávám velmi vyrovnaný turnaj. Se Slováky to bude bratrská řežba. Uvidíme zajímavý zápas, protože nám určitě nedají nic zadarmo. Věřím, že kluci vstoupí do turnaje úspěšně,“ řekl Vlach, který v soutěži východních sousedů působil v týmech Skalice a Zvolena. Zlínskému kouči se líbí skladba týmu, kterou vybral hlavní trenér Vladimír Růžička se svými spolupracovníky Jandačem a Weismannem. „Určitě mužstvo není špatně poskládané, proto věřím, že by mohlo dosáhnout na úspěch. Takové turnaje jsou však celkově o štěstí a momentální formě. Nečeká nás nic jednoduchého,“ uvědomuje si. Přesto v konečné nominaci Vlachovi scházejí dvě jména, která neměla zůstat opomenuta. Jedním z nich je obránce a mladší bratr jeho svěřence Martina, Roman Hamrlík. „Podle mě měl jet. Ale nominaci vybíral Vláďa Růžička, který nese veškerou zodpovědnost. Proto je důležité, komu věří on. Ještě mi v nominaci chybí Milan Hejduk, ale výběr je také podmíněn zdravotním stavem hráčů, který u něj není optimální,“ chápe Růžičkovo rozhodnutí Rostislav Vlach.

Autor: Daniel Ostrčilík