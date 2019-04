„Každý se může splést a udělat chybu, něco přehlédnout," začal Vlach, že chyby a nepřesnosti kvůli rychlosti hry dokáže ještě přijmout. „Vadilo mi ale, že rozhodčí neznají pravidla a vůbec nevědí, co se děje. Je to největší ostuda pro sudí. Stalo se to už minimálně čtyřikrát. Navíc pískají mezinárodní hokej," nechápal Vlach.

V inkriminované 32. minutě po trefě Formana totiž sudí nejprve gól uznal, aby jej následné odvolal. Potom si však vyžádal konzultaci s videorozhodčím, což je proti pravidlům.

„Ani nevěděl, že nemůže použít video. Pak mi rozhodčí řekl, že gólman nebyl bráněný či atakovaný při střele. Pokud si přečte dobře pravidlo číslo 186 odstavec čtyři, že pokud je hráč v brankovišti a brání gólmanovi ve výhledu, tak musí okamžitě přerušit hru a gól neměl platit," ocitoval Vlach paragraf z pravidel ledního hokeje.

„Byl to jasný, regulérní gól," měl jasno i trenér Sparty Josef Jandač na pozápasové tiskové konferenci. „Viděl to na kostce, na které to bylo zkreslené. Ale když se podíváte na video, je to úplně jasné. Pech stojí oběma nohama v brankovišti," stojí si za svým zlínský kouč.

A apeluje na komisi rozhodčích, potažmo český hokejový svaz, aby se problematikou nízké úrovně sudích začaly zabývat. „Každý může udělat chybu i své rozhodnutí změnit. Ale když už rozhodnete, měl byste si za tím stát. A ne se jít radit s dalšími rozhodčími, kteří stojí na červené a modré čáře. Kdo to mohl vidět lépe než rozhodčí, který stál dva metry od inkriminované situace," štvalo Vlacha, který ale stížnost na komisi sudích neposílal.

Přesto chyba rozhodčích muže být zlomovým momentem celé série. „Nechci polemizovat, ale stav 2:1 hrál pro nás. Do té doby jsme hráli dobře. Pokud bychom dotáhli druhou třetinu do vedení, zápas by vypadal jinak. Neříkám, že bychom celou sérii vyhráli, ale mělo to dopad na psychiku hráčů. Když jsme dostali třetí gól, už jsme se do toho nemohli dostat," všímal si zlínský stratég.

Nyní už i on si uvědomuje, že vyhrát třikrát nad soupeřem o síle Sparty bude náročné. „Nám by se musely podařit všechny tři utkání třeba i jednogólovou výhrou. Dá se to dohnat, ale bude to těžké. I vzhledem ke zraněním. Nemáme tolik silný kádr. Máme hráče, ale jejich kvalita, než těch, co jsou zranění, není taková. V play-off je to o zkušenostech. Ty se těžko nahrazují. Máme hráče, kteří play-off tolik nehráli," zalitoval absence kapitána Veselého, který je po operaci ramene a sezona pro něj skončila předčasně.

Zlínská výprava se do hlavního města vydala už včera po obědě, aby se neopakoval pozdní příjezd před úvodní bitvou série. „Dálnice je nevypočitatelná. Nikdy nevíte, jak dlouho v ní zůstanete trčet," dodal Vlach.