úvodu duelu… „Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně, mysleli jsme si, že po vítězném utkání se Šumperkem to půjde samo. Hráče jsme upozorňovali, že to bude jiný zápas. Snažili jsme se na to připravit. I přes varování byla hra špatná.“

dalším průběhu zápasu…

„Trvalo nám dlouhou dobu, než jsme se dostali do tempa. I díky přesilovkám v první třetině se úroveň trochu zvedla. Hlavní problém byl nakonec v oslabení. Za stavu 1:0 jsme se nechali vyloučit, pak jsme dostali rozhodující branky. Už jsme to nedokázali dotáhnout.“

vyrovnávacím gólu Jihlavy v čase 38:39…

Gól do šatny nás trochu srazil. Největší chybou bylo vyloučení zkušených hráčů – ať to byl Pavel Kubiš nebo Béďa Köhler.

třech inkasovaných brankách v pěti oslabeních…

„První gól byl trochu šťastný, proletělo to tam, dostalo se to přes Kášu. Další dvě jsme odehráli špatně, nebylo to tak, jak jsme chtěli. Hosté toho využili. Na levé straně mají šikovné střelce.“

osobních soubojích…

„V průběhu utkání jsme v nich byli nedůrazní. Připadalo mi, jakoby to to byl exhibiční zápas, ve kterém se nehraje do těla. Soupeř toho dobře využíval, bruslil. Zároveň byl i šikovný na puku.“

Třikrát inkasovali v oslabení. Berani doma padli s Duklou Jihlava

druhém letošním derby se Vsetínem…

„Nezbývá nám nic jiného než získávat body. Bude to těžké, ale věříme, že hráče to více vyhecuje než dneska. Pro nás je každý zápas důležitý. Přejeme si, aby byla dobrá atmosféra. A utkání se šťastným koncem pro nás.“

nových provizorních trenérech Vsetína…

„Asi je ještě brzy to analyzovat. Podíváme se na oba zápasy, uvidíme, zda je tato změna výrazná."