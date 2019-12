Vnitřní krvácení, rychlý převoz do nemocnice a operace. Angažmá účastníka dvou paralympijských her a pěti světových šampionátů, špičkového norského reprezentačního sledge hokejisty Magnuse Bøgleho ve Zlíně skončilo dřív, než pořádně začalo.

Sledge hokejisté Lapp Zlín. Ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Břenek

„Hodinu před odletem mi ještě psal, že už je odbavený a těší se na zápas. Krátce před nástupem do letadla najednou napsal, že se mu dělá strašně špatně a že mi dá vědět, jak to vypadá, až přistane v Praze. Pak už jsem jen dostal asi za hodinu zprávu, že je v sanitce a vezou ho do nemocnice,“ popisoval sled událostí manažer SHK Lapp Zlín Jakub Kudláč, jenž měl Bøgleho hráčský transfer na starost.