Na podzim to už budou dva roky, kdy definitivně opustil zlínské Berany. Někdejší hokejový talent ševců, který se výrazně prosazoval v tamních mládežnických kategoriích, po ročním úspěšném angažmá končí ve Vyškově. Vojtěch Dobiáš nově bude nastupovat za Hodonín.

Vojtěch Dobiáš během přípravného zápasu s Kometou Brno. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Rozhodně mě baví fanouškovská základna a rád budu součástí plánovaných cílů Baníku," přiblížil jeden z důvodů příchodu do Hodonína.

V červenci 23letý forvard působil ve Zlíně do ročníku 2021/2022, tehdy však na podzim v klubu skončil.

„Jen trénovat a nehrát vás časem přestane bavit. Od trenérů jsem nedostal šanci a se situací, v jaké Zlín tehdy byl, by nebyl spokojený asi nikdo," poukazuje na nakonec sestupový ročník, ve kterém odehrál jediný zápas za Berany.

Sebevědomý Dobiáš: Za pár let chci být lídrem

Vojtěch Dobiáš ještě v témže ročníku vyzkoušel italské angažmá v Unterland Cavaliers. V loňské sezoně nastupoval za Vyškov, se kterým došel až do semifinále. V 50 zápasech zapsal 39 kanadských bodů.

„Že se dostaneme až do semifinále, to jsem určitě nečekal. Nevěděl jsem vůbec, co od sezony očekávat. Naše výsledky ale byly příjemným překvapením a konečné umístění třešničkou na dortu," vrací se k úspěšné sezoně.

Dobiáš má na kontě 14 startů v mládežnických výběrech České republiky. Od kategorie U-16 ve Zlíně měl pravidelně více než bod na zápas. V poslední sezoně v mládeži Beranů byl dokonce kapitánem juniorky.