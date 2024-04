Práskne-li do toho Vojtěch Riedl, buďte si jistí, že hrozí nebezpečí. Když navíc vstřelí gól, často bývá veledůležitý. Ve středu na Lapači umlkl čtyři tisíce vsetínských fanoušků, přesnou trefou v 71. minutě rozhodl o srovnání finále hokejové Chance ligy na 1:1 na zápasy. „Chutná to perfektně!“ zářil po utkání zlínský bek. „Sice jsme vyšťaveni, Vsetín ale vzhledem k prohře v prodloužení ještě více. Pro něj je to určitě velká rána,“ je přesvědčený vytáhl borec.

Atmosféra během druhého finále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl.

Dvanáct zápasů, čtyři góly. Tak v letošním play-off řádí 22letý bek, který má patent na klíčové trefy. Ve druhém čtvrtfinále v Prostějově v oslabení vyrovnal na 1:1. Jeho další dvě branky (třetí duel s Prostějovem, druhý v Litoměřicích) se nakonec ukázaly jako vítězné.

Když ho Berani potřebovali, tak vytáhl svoji ránu jako z kanónu na Lapači. „Lanýž (Martin Lang) trefil tyčku, já už zvedal ruce. Nakonec to přišlo ke mně, zavřel jsem oči a křápl do toho! V seniorské kariéře to byl můj nejcennější gól,“ říká rezolutně.

Ševci v podstatě udeřili z ničeho, na Žukova za necelých jedenáct minut prodloužení vyslali tři střely. Sami naopak byli pod permanentním tlakem. Jen díky pozornému Hufovi a neschopnosti domácích v zakončení těžké chvíle přežili. „Fanoušci je dostali do varu, párkrát to tam bylo nebezpečné. S dlouhou střídačkou, hlavně tady, je to vždy složité. Měli jsme pár dlouhých střídání, já osobně i jedno dvouminutové! “ líčí Riedl.

„Jsme ovšem dobře nachystaní, na střídačce vždy dobře zregenerujeme a jdeme do dalšího šiftu naplno. Prostě jsme si řekli, že šance přijde. A stalo se!“

Nakonec to urvali, vybojovali buldočí silou. Pokud však Berani chtějí pomýšlet na obhajobu loňského triumfu v Chance lize, musí v domácích zápasech zabrat. „Nikoho momentálně nezajímá, kdo vypadá lépe, je to jedno. Domů jedeme za stavu 1:1. Ve Zlíně to navíc určitě bude jiné. Jsme tam silnější, fanoušci nás poženou dopředu. Urveme oba body!“ nepochybuje borec, jenž v letošním ročníku naskakoval také za Hodonín ve II. lize.

Rozdíl mezi oběma mužstvy je při četnosti střelby, Valaši za úvodní dvě finále celkově přestříleli Berany 90:39! „Sice máme málo střel, dnes to však stačilo. Že jich teď bylo padesát? Myslím si, že to blbě počítali,“ usmívá se člen první obranné formace.

Už teď je jasné, že tato série se minimálně protáhne na pět duelů. A to rozhodně ještě nemusí být finální číslo. „Síly s koncem play-off pomalu ubývají, snažíme se jich načerpat co nejvíce. Zregenerujeme a bude to lepší,“ věří Riedl, jenž ve středu odehrál 22 minut a 49 vteřin. Ze zlínských borců toho více odpracoval jen Aleksi Salonen (30:19).

Vojtěch Riedl absolvoval už loňské bitvy se Vsetínem. Podle něj je finálový soupeř odlišný než minulý rok. „Typologicky má jiné, rychlejší, bruslivnější a nepříjemnější hráče. Finále je ale hlavně o atmosféře. Můžete mít jaký chcete mančaft, fanoušci však udělají dalších padesát procent výkonu!“ dodává bývalý kapitán juniorky Beranů.

O víkendu se ve Zlíně v oba dny očekává plný dům. Ten znovu může být rozhodujícím faktorem.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

