29letý forvard má během ledna nakopnout produktivitu Beranů i celý mančaft. Předchozí statistiky ho k tomu předurčují. V letošní sezoně byl se sedmi trefami třetím nejlepším střelcem Přerova.

Tomi je produktem vítkovického hokeje. V mládeži pravidelně patřil mezi produktivní hráče, v sezoně 2009/2010 se v kanadském bodování extraligy dorostu umístil na páté pozici. Za sebou zanechal například i obávaného kanonýra Luboše Roba.

Svůj talent projevoval i v dalších letech, o tři ročníky později dokonce reprezentoval Českou republiku v dresu U-19, za kterou si zapsal devět startů. Postupně se začal prodírat i do seniorské nejvyšší soutěže, v té nakonec zapsal 101 startů (12+6). Za Vítkovice si i ve třech sezonách zahrál Ligu mistrů.

Kariéra Vojtěcha Tomiho je ovšem více spjatá s druhou nejvyšší soutěží. Postupně naskakoval v dresu Havlíčkova Brodu, Havířova, Poruby, Přerova, Frýdku-Místku, Sokolova a znovu Přerova. Celkově absolvoval 368 zápasů, vsítil 96 gólů a měl 104 asistencí.

Nejvíce se zkušenému útočníkovi dařilo ve Frýdku, zvláště v sezoně 2019/2020, kdy ve 44 utkáních vstřelil 19 gólů a připsal si 24 asistencí. O dva ročníky později se mu dařilo i v Sokolově, v 54 zápasech měl včetně play-off bilanci 20+20.

Tomi se v uplynulé sezoně rozhodl pro první angažmá mimo Českou republiku, hostoval v polském Cracovia Krakow. Nakonec absolvoval 26 duelů, ve kterých dal 6 gólů a posbíral 2 asistence.

Před letošní sezonou se vrátil do Přerova, ve 32 zápasech měl 10 bodů za 7 gólů a 3 asistence, v týmové produktivitě byl důrazný útočník na dělené sedmé pozici. Jednou se trefil i proti ševcům. Dříve se prezentoval skvělou střelou a rychlostí, to by rád prokázal i ve Zlíně. V lednu na to bude mít 11 zápasů.

