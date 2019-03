ROZHOVOR/ Za nerozhodného stavu 1:1 měl na hokejce druhý gól. Zlínský útočník Tomáš Fořt ale na svoji trefu z prostřední části nenavázal, když těsně po další promarněné přesilové hře netrefil odkrytou mladoboleslavskou branku.

„Puk mi neskočil, ale když řeknu cokoliv, tak to vyzní, jako bych se vymlouval a to nechci. Byly tam nějaké aspekty, ale gólman to chytil a tím bych to uzavřel,“ prohlásil krátce po prohrané čtvrteční bitvě nejlepší hráč Beranů, který jako jediný z domácích borců pokořil gólmana Růžičku.