Hokejový útočník Beranů Lukáš Vopelka se i díky tomu od prosince stal nedílnou součástí moravského klubu.

Jméno 24letého forvarda se na soupisce Beranů poprvé objevilo před 24. kolem na ledě Plzně – vinou rozsáhlé marodky měl do závěru roku vypomoci v útočných řadách.

„Nad nabídkou jsem vůbec nepřemýšlel, nebral jsem si žádný čas na rozmýšlení. Hned jsem řekl, že ji chci. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ těší Vopelku i po osmi týdnech prozatím úspěšné spolupráce.

Jeho debut však začal hororově. Zlínští hokejisté na západu Čech přesně po polovině zápasu prohrávali už 0:6 a s jejich vyhlídkami to nevypadalo růžově.

Skóre nakonec i díky trefě a asistenci Lukáše Vopelky dokázali zkorigovat na přijatelných 5:7.

Českobudějovický rodák v roce 2020 celkově nastoupil do 11 extraligových střetnutí v dresu Zlína, ve kterých si připsal osm kanadských bodů – fanoušci si tak míře přáli, aby setrval. A to se vyplnilo, Lukáš Vopelka zde nyní působí minimálně do konce probíhajícího ročníku.

„Nad prodloužením jsem tehdy nepřemýšlel,“ zdůrazňuje okamžitě.

PROTI OLOMOUCI NA DOSTŘEL

Momentálně se tak s týmem může připravovat na páteční derby na ledě Olomouce, na kterou Berani po 36 kolech extraligy ztrácí sedm bodů.

„Je to důležitý zápas. Pokud uspějeme, budeme ji mít na dostřel,“ ví dobře Vopelka.

V závěrečném účtování by svoji roli mohly sehrát také vzájemné zápasy – pro oba týmy to v dosavadní sezoně bude čtvrtý společný duel, přičemž ve všech případech vždy vyhrál hostující tým 4:1.

„Na vzájemné zápasy nyní nekoukáme, především se díváme na body. Výhra by nám hodně pomohla,“ uvědomuje si v boji o klíčovou vstupenku do předkola play-off.

Recept na úspěch přitom proti Olomouci vidí jednoznačně.

„Musíme zvýšit počet střel a hledat dorážky,“ burcuje bývalý hráč hradeckého Mountfieldu nebo slovenských Košic.

Od posledního zápasu Beranů to v pátek bude pět dní. Něco podobného svěřenci Roberta Svobody naposledy zažili ve druhé polovině prosince, kdy se rozjela reprezentační přestávka.

„Až na pondělí jsme trénovali každý den. Projížděli jsme si náš styl hry a oživovali věci, ve kterých se musíme zlepšovat – například v přechodu z obranného do útočného pásma,“ nechává Vopelka nahlédnout pod pokličku Zlína.

„Pauza nám celkově přišla vhod, zápasů jsme v poslední době měli extrémně hodně, šly rychle za sebou. Pět dní nám určitě prospěje,“ věří.

MĚSTO PROZATÍM NEPROZKOUMAL

Směrem do dalších zápasů by týmu pomohla pomoci také velká pospolitost, kterou si Lukáš Vopelka na Moravě pochvaluje.

„Parta je extrémně dobrá, kluci jsou hodně pozitivní. Cítím se tady dobře.“

Samotné město si však prozatím příliš projít nestihl.

„Zaprvé máme hodně zápasů, volný čas se tak snažím využít na regeneraci. Za druhé platí nouzový stav, vycházení je omezené. Popravdě jsem zatím moc věcí neviděl, především trénuji a hraji zápasy. Případně odpočívám,“ přibližuje.

Od svých parťáku v hokejové kabině však už dostal tipy na výlety.

„Jelikož s přítelkyní rádi chodíme po přírodě, tak mi doporučili různé procházky,“ libuje si na závěr zlínský útočník Lukáš Vopelka.